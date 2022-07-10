Фильм из Узбекистана стал лучшим в своей номинации на международном кинофестивале в Испании

Короткометражная кинолента узбекского режиссера Шерзода Назарова «По шелковому пути» выиграла приз в номинации «Лучший короткометражный фильм» на восьмом Международном Фестивале Кино SOL. Праздник кино проходил в муниципальном театре испанского города Торревьеха.

Sol International Film Festival — это международное кинособытие, объединяющее актеров, режиссеров, продюсеров и киноманов из разных стран мира.

Свои кинокартины на фестивале представили 11 стран мира — Армения, Беларусь, Великобритания, Дания, Испания, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Россия, Узбекистан, Украина.

Кинолента узбекского режиссера Шерзода Назарова была снята в рамках международного конкурса «Кино за пять дней», который проходил в прошлом году в ходе Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути».