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Фильм из Узбекистана стал лучшим в своей номинации на международном кинофестивале в Испании
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Сегодня в 11:30

Фильм из Узбекистана стал лучшим в своей номинации на международном кинофестивале в Испании

Короткометражная кинолента узбекского режиссера Шерзода Назарова «По шелковому пути» выиграла приз в номинации «Лучший короткометражный фильм» на восьмом Международном Фестивале Кино SOL. Праздник кино проходил в муниципальном театре испанского города Торревьеха.



Sol International Film Festival — это международное кинособытие, объединяющее актеров, режиссеров, продюсеров и киноманов из разных стран мира.

Свои кинокартины на фестивале представили 11 стран мира — Армения, Беларусь, Великобритания, Дания, Испания, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Россия, Узбекистан, Украина.

Кинолента узбекского режиссера Шерзода Назарова была снята в рамках международного конкурса «Кино за пять дней», который проходил в прошлом году в ходе Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути».

Источник: uzdaily.uz

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