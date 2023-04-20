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Фильм из Кыргызстана «Запах полыни» выиграл главный приз кинофестиваля в Бремене
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Главный

Сегодня в 10:03

Фильм из Кыргызстана «Запах полыни» выиграл главный приз кинофестиваля в Бремене

Фильм Айбека Дайырбекова «Запах полыни» выиграл Гран-при международного кинофестиваля в немецком городе Бремене.

В международном конкурсе «Германская премьера» участвовало 10 картин из США, Индии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Победителя лучшего полнометражного фильма международного конкурса определяли системой гибридного голосования зрителей и жюри.

Среди всех участников международного конкурса Бременского кинофестиваля фильму «Запах полыни» и зрители, и жюри поставили максимально высокие оценки.

«Запах полыни» снят компанией Central Asia Film при поддержке департамента кинематографии и техническом содействии Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева. Автор сценария и режиссер картины — Айбек Дайырбеков.

Драма рассказывает о трех подростках, живущих в отдаленной деревне.

Источник: 24.kg

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