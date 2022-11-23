Фильм из Кыргызстана «Семетей — сын Манаса» получил диплом фестиваля в Италии

Фильм «Семетей — сын Манаса» режиссеров Дархана Кожохана и Эгемберди Бекболиева получил диплом кинофестиваля Premio Felix, прошедшего в Милане.
Ленте из Кыргызстана присужден диплом «за сохранение и популяризацию эпической истории».
Продюсером и сценаристом фильма является Омурзак Толобеков.
В кинофоруме участвовали полнометражные и документальные картины разных жанров. Объединяет их обязательное условие: наличие в каждом отобранном фильме светлого гуманистического начала.
На фестивале показали еще одну картину из Кыргызстана «Миң кыял» режиссера Марата Сарулу.
Источник: 24.kg