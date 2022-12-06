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Фильм «Дорога в Эдем» удостоен гран-при кинофестиваля буддийского кино
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Сегодня в 10:07

Фильм «Дорога в Эдем» удостоен гран-при кинофестиваля буддийского кино

Гран-при I Международного кинофестиваля буддийского кино в Туве получил фильм «Дорога в Эдем» режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу из Кыргызстана.

Лучшим короткометражным фильмом на фестивале стала совместная картина российско-норвежского производства «Unseen/Невиданное». В номинации «Лучшая режиссура» приз достался создателю фильма «Наша зима» Степану Бурнашеву из Якутии. За лучшее музыкальное оформление картины награду получил тувинский фильм «Кызыл дус».

Всего в конкурсную программу I Международного буддийского кинофестиваля вошло 18 работ из трех стран — России, Кыргызстана и Норвегии. Фестиваль проходил 3-4 декабря в Туве.

Источник: 24.kg

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