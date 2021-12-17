Фильм «Акын» вошел в программу Берлинского кинофестиваля

72-й Берлинский международный кинофестиваль, который пройдет с 10 по 20 февраля 2022 года, обнародовал первые фильмы, которые будут участвовать в престижной программе «Форум». Всего в списке 10 фильмов, среди них казахстанский фильм «Акын» режиссера Дарежана Омирбаева.
Кинолента «Акын» снята «Казахфильмом» имени Шакена Айманова при содействии Государственного центра поддержки национального кино.
Сценарий фильма написан по мотивам рассказа писателя Германа Гессе «Авторский вечер».
Источник: tengrinews.kz