Филип Котлер о том, почему маркетинг восстановится лишь через 4-6 лет

Родоначальник современного маркетинга профессор Филип Котлер за свои 89 лет сделал невероятное: он не просто создал новую науку, он создал науку, которая стала основой современного бизнеса — это маркетинг.
21 июля в 10 утра по времени США он выступил с краткой лекцией о том, как будут трансформироваться бизнес и маркетинг.
В начале своей лекции он говорил о том, что меняется потребитель. Новый потребитель не может быть классифицирован по полу и возрасту, нужно мыслить его категориями и ценностями, чтобы понять, как с ним коммуницировать.
Новыми категориями он назвал:
1. Тех, кто хочет простой жизни. Они готовы меньше зарабатывать и меньше потреблять, им требуется лишь свобода. За счет этой категории будет процветать прокат и аренда.
2. Активистов против прогресса. Они опасаются истощения природных ресурсов, чтобы «не тревожить Землю». Они не признают маркетинг как разжигателя потребления и возлагают надежды на переработку мусора.
3. Активистов против изменения климата. Они борются за сохранение лесов и океанов.
4. Вегетарианцев. Они против выращивания и убиения домашнего скота и заинтересованы в выращивании ценных культур зерновых и овощей.
5. Консерваторов. Эти люди борются с чрезмерным потреблением и предлагают передавать ненужные вещи тем, кто в них нуждается. Они не признают премиальные бренды.
Опираясь на классификацию профессора, можно смело строить новые рекламные посылы и выстраивать общение с клиентами, делая акцент на пользе для общества и сохранении природы.
Филип Котлер дал еще много интересных рекомендаций, в частности по перестройке бизнеса.
В краткосрочной перспективе он предложил сделать резкий переход на цифровизацию, заявить об этом громко и четко, чтобы клиенты и контрагенты поняли, что компания смогла встроиться в новый ритм работы и соответствовать выбранному пути.
В долгосрочной перспективе Котлер рекомендовал быть, в первую очередь, честными с собой. Для этого надо всего лишь рассчитать объем спроса в будущем и оценить, стоит ли продолжать или лучше закрыться.
С одной стороны, рекомендации по долгосрочной перспективе показались скудными. С другой стороны, в нынешней быстро меняющейся ситуации, когда рынок не стабилен, сказать что-то более конкретное не представляется возможным. Во время перехода на новый технологический виток может произойти все, что угодно: рынок может быть расшатан спекулянтами, в режиме нехватки финансирования могут возникнуть проблемы с платежеспособным спросом.
Среди прочего Котлер говорил о том, что бизнес должен полностью перестроиться на цифровизацию и Agile.
Но самое главное, что сказал профессор, было то, что, по его мнению, коронавирус не виноват в коллапсе экономики. Он просто обнажил неготовность предприятий идти в ногу со временем. И вскрыл те отрасли, которые работают недостаточно гибко, обросли излишними постоянными расходами или исчерпали себя.
Скорее всего, как предположил маркетолог, спрос сможет быть вновь таким же разнообразным и широким только через 4-6 лет, когда люди перестанут бояться тратить. Но что он будет из себя представлять, покажет лишь время.
Источник: vc.ru