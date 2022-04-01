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FIFA утвердила русский язык как официальный
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Сегодня в 10:04

FIFA утвердила русский язык как официальный

Международная федерация футбола FIFA утвердила русский в качестве официального языка организации.

Такое решение было принято на конгрессе организации, который проходил в Дохе. За проголосовали 187 представителей футбольных ассоциаций.

Это решение поспособствует «более репрезентативному подходу для языков, на которых говорят в ассоциациях-членах по всему миру».

На данный момент официальными языкам FIFA для ведения документации и общения с ассоциациями-членами являются английский, испанский и французский.

Источник: daily.afisha.ru

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