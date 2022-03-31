FIFA представила официальный мяч чемпионата мира-2022

Международная федерация футбола представила официальный мяч чемпионата мира-2022 в Катаре.
Мяч получил название Al Rihla, что в переводе с арабского языка означает «путешествие».
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
На данный момент следующие сборные обеспечили себе путевки на чемпионат мира-2022: Аргентина, Бельгия, Бразилия, Камерун, Канада, Хорватия, Дания, Эквадор, Англия, Франция, Германия, Гана, Иран, Япония, Республика Корея, Марокко, Нидерланды, Катар, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Испания, Швейцария, Тунис.
Источник: tengrinews.kz