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FIFA представила официальный мяч чемпионата мира-2022
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Сегодня в 10:00

FIFA представила официальный мяч чемпионата мира-2022

Международная федерация футбола представила официальный мяч чемпионата мира-2022 в Катаре.

Мяч получил название Al Rihla, что в переводе с арабского языка означает «путешествие».

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Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

На данный момент следующие сборные обеспечили себе путевки на чемпионат мира-2022: Аргентина, Бельгия, Бразилия, Камерун, Канада, Хорватия, Дания, Эквадор, Англия, Франция, Германия, Гана, Иран, Япония, Республика Корея, Марокко, Нидерланды, Катар, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Испания, Швейцария, Тунис.

Источник: tengrinews.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.