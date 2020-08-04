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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Фестиваль в честь 20-летия «Брата-2» пройдет в онлайн-формате
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Сегодня в 10:12

Фестиваль в честь 20-летия «Брата-2» пройдет в онлайн-формате

Фестиваль «Брат-2. 20 лет. Живой Soundtrack» в честь 20-летия знаменитой картины Алексея Балабанова, который перенесли на 2021 год, решили провести и в этом году, правда, в онлайн-формате. Трансляция будет вестись из Санкт-Петербурга 6 августа 2020 года.

Организаторы готовят для поклонников фильма «Брат-2» множество сюрпризов: одним из них станет уникальная конструкция сцены, которая будет смонтирована на американском грузовике.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: pinterest.ru

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#фестиваль #сергейбодров #брат2
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