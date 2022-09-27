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Фестиваль Red Jolbors объявил спикеров и программу
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Сегодня в 13:46

Фестиваль Red Jolbors объявил спикеров и программу

1-2 октября в Алматы состоится 11 Центральноазиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors. В этом году спикерами мероприятия стали креативные и дизайн-директоры, эксперты по маркетингу и коммуникациям из Нидерландов, Бельгии, Южной Кореи, Узбекистана, России. В программе запланированы лекции о разработке креативных идей, ESG-проектах, эффективности маркетинговых инструментов, возможностях роста брендов, построении партнерских взаимоотношений, постцифровом дизайне, метавселенных в маркетинге, креативе в TikTok, развитии креативной экономики. Купить билет на Red Jolbors 2022 здесь.

Состав спикеров:

Конрад Лефевер — креативный директор и управляющий партнер Darwin BBDO. Обладатель более 20 «каннских львов». Работал с такими брендами, как Carlsberg, Hoegaarden, Pernod-Ricard, TNT Broadcasting, BBC Worldwide, Durex, Coca-Cola, Danone, Nike, Opel, Ford, Saab, Mercedes-Benz.

Эдуардо Маркес — Chief Creative Officer в Publicis Group Benelux. Обладатель более 50 «каннских львов», в том числе четырех Гран-при и Titanium Lion. Работал с командой над созданием кейсов Burger King Moldy Whopper, IKEA Real Life Series, Boost Your Voice, Unfairy Tales.

Леван Лепсверидзе — сооснователь и креативный директор Leavingstone. Самый титулованный креативный директор в Грузии. Он первым завоевал для страны «Каннского льва». Обладатель порядка 200 наград на международных фестивалях: Cannes Lions, Eurobest, LIA, Webby, ADC*E, Epica, Golden Drum, Golden Hammer.

Чехун Ли — креативный директор Cheil Worldwide, Южная Корея, автор книги «Творчество закаляется». Обладатель наград: Cannes Lions, включая золотого и Titanium львов, Гран-при Clio Awards, One Show, Spikes Asia, MAD Stars, New York Festival, The Best Creative Award in Korea. Работал с Samsung, Nike, Burger King, EBAY, Baskin Robbins и другими клиентами.

Анастасия Кудряшова — руководитель по брендингу и коммуникациям. 11 лет проработала в компании Mars, а после в компаниях «Яндекс.Маркет» и AliExpress. Запускала продуктовые инновации и рекламные кампании 360. Обладательница нескольких Effie, включая золото Effie Europe.

Владимир Лифанов — основатель и креативный директор агентства Suprematika. Награды: Cannes Lions, One Show, D&AD, Eurobest, European Design Awards, ADCE awards, Epica awards, Red Dot и другие.

Владислав Деревянных — бренд-дизайн директор VoskhodForPeace. В индустрии рекламы и дизайна 22 года. С командой агентства стал обладателем более 700 профессиональных наград и премий, в том числе Cannes Lions.

Сергей Левин — Head of Creative Lab, TikTok Eastern Europe. Работал в лучших московских агентствах Saatchi@Saatchi и McCann, а также в холдинге Mail.ru Group. Бренды, на которые работал Сергей, получили многочисленные награды EFFIE и Advertising & Marketing Awards, в том числе Golden Watch и Golden Drum.

Дарья Свириденко — консультант по устойчивому развитию, лидер одноименного направления в бизнес-ассоциации ECR, более 11 лет опыта в крупном производственном бизнесе. Получила диплом Executive MBA Sustainable Development в Норвегии.

Фарход Норбаев — соучредитель и партнер Lokals Marketing и Shoom Production. Lokals Central Asia дважды становилась Агентством года в Центральной Азии и трижды выигрывала Гран-при Red Jolbors.

Александр Лихтман — основатель и руководитель коммуникационных агентств 2L и ITCOMMS. С 2002 года выводит на новые рынки международные IT-компании и бренды. Среди клиентов Binance, AMD, Logitech, WD, Acer, Philips и многие другие.

Екатерина Беретарь — основатель и управляющий партнер NewBiz Service. Среди клиентов NewBiz: Essity, Ehrmann, Philip Morris, Electrolux, Верофарм, Valenta, Novartis, X5 Group, Austin, 12storeez и многие другие.

Купить билет на Red Jolbors 2022 здесь.

Генеральный партнер фестиваля — Jusan Bank.

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#алматы #маркетинг #фестиваль #ивенты #redjolbors
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.