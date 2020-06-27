Feduk представил макси-сингл «Останься»

Feduk выпустил макси-сингл «Останься». В состав макси-сингла входят три трека: «Останься», «Друзья» и инструментальная версия заглавного трека.

Новый релиз Федука спродюсировал петербургский битмейкер Дмитрий Семенов, он же BMB SpaceKid. Композиция «Друзья» была записана в дуэте с молодым рэпером Vacío.





Одновременно с релизом макси-сингла был представлен кинематографичный клип на песню «Останься». Главную роль в клипе сыграл актер Юрий Борисов, знакомый зрителям по фильмам «Бык» Бориса Акопова, «Хрусталь» Дарьи Жук и «Елена» Андрея Звягинцев. Режиссерами клипа стали Роман Ким и Михаил Семичев из команды Fast Foxes.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: @fedukone