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Федор Овчинников запланировал IPO Dodo Brands на 2024 год
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Сегодня в 10:36

Федор Овчинников запланировал IPO Dodo Brands на 2024 год

Dodo Brands, которая развивает бренды «Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42», планирует стать публичной в начале 2024 года. Компания рассчитывает привлечь от 50 до 100 млн $.

Выход на биржу является частью «Плана 333» — глобальной стратегии Dodo Brands на ближайшие три года. За этот период компания планирует удвоить выручку по трем проектам и преодолеть отметку в 60 млрд руб. в 2023 году, а также достигнуть не менее 30 млн $ EBITDA в 2024 году.

В ближайшие годы копания сфокусируется на развитии бизнеса в России, Китае, Великобритании и других рынках. К моменту проведения IPO у Dodo Brands появятся не менее 100 кофеен и точек продажи шаурмы, а на международные рынки придется не менее 10% от общей выручки, прогнозируют в компании.

Кроме того, в 2022 году Dodo Brands планирует выпустить рублевые облигации на Московской бирже или привлечь средства от инвесторов. Это даст возможность «познакомить рынки капитала с компанией» и привлечь средства для масштабирования бизнеса.

Источник: incrussia.ru

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