Фарход Махмудов о том, почему важно развивать команду и как стать успешным руководителем

Фарход Махмудов рассказал о том, как устроена работа в компании и почему руководителям нужно уметь делегировать задачи.
Фарход Махмудов, 42 года, город — Ташкент, Founder, CEO OSON, @farkhod__makhmudov
О карьере и развитии компании
Я хотел стать финансистом с детства. Уже во время учебы в школе мечтал поступить в Ташкентский финансовый институт. А в 10 классе, когда проводились курсы по компьютерной грамотности ЭВМ, у меня появилась вторая любовь — технологии.
После выпуска из Ташкентского финансового института я работал в банках, был бухгалтером, банкиром. Участвовал в проекте ЕБРР по кредитованию малого бизнеса. Открывал и закрывал компании в разных сферах: от дистрибуции товаров до строительства. Все это время учился бизнесу. Со временем понял, что будущее за технологическими компаниями. Совместив это с моим интересом в финансах, создал компанию BRIO GROUP.
Наш основной продукт — платежная система OSON. В 2021 году мы достигли показателя в миллион пользователей. А в 2022 году увеличили эту цифру на 50%. В этом году ожидаем еще большего прироста.
Самое большое достижение — это команда молодых и амбициозных сотрудников. На данный момент с нами работает больше 90 ребят, из которых 25-30 человек — экспаты.
Мы запустили первые официальные электронные деньги в Узбекистане — OSON сум. В прошлом году открылись в Дубае, где получили лицензию Payment Service Provider для проекта InterHUB. Это B2B-решение для платежных систем. С каждым днем капитализация компании растет. Планируем экспансию на рынки Казахстана и Турции.
О корпоративной культуре
Для меня команда — это фундамент. Без людей нет смысла делать бизнес. В OSON работают сотрудники, которые верят в развитие индустрии.
Мы тратим много ресурсов на новые разработки в сфере безопасности и построения сложных систем трансграничных платежей. Это важная часть компании и наша уникальность: мы делаем проекты любой сложности и оперируем разными валютами наших партнеров, при этом сохраняя безопасность данных и транзакций.
Основные ценности OSON: прозрачность, безопасность, честность. Наша цель — построить безграничную платежную систему. Не просто электронный кошелек, а часть ежедневного образа жизни для многих людей.
Для меня команда — это фундамент
Развитие команды — это вклад в рост компании. Мы нанимаем тренеров, чтобы улучшать профессиональные навыки сотрудников, приглашаем опытных специалистов, чтобы они делились знаниями, принимаем молодых ребят на стажировку, чтобы вырастить из них сильных экспертов.
Каким должен быть руководитель
Быть руководителем — это объединять вокруг одной идеи людей, которые разделяют твои ценности и которым интересно делать качественные продукты.
Современный руководитель должен уметь делегировать. Раньше я думал: «Чтобы все было хорошо, делай сам». Но понял, что в этом случае команда не будет развиваться. Каждый раз сотрудники будут останавливаться и ждать указаний. Нужно сделать так, чтобы люди сами принимали решения и понимали суть задач.
В любом бизнесе важно уметь правильно расставлять приоритеты. Если этого не делать, может возникнуть ситуация, когда все задачи собраны в кучу, и никто не может решить, что делать дальше. В таком случае все развитие останавливается.
Важно быть решительным. Бывают моменты, когда какое-то решение кажется теоретически невыгодным. Но если чутье руководителя говорит, что нужно это сделать — делайте. Важно рисковать. Так развивается любая компания.
В бизнесе нужно быть настойчивым. Не оставлять дела на половине пути. Всегда идти до конца.
О преимуществах и сложностях
Найти СЕО, который разделяет твои ценности, сложно. Поэтому я сам стал руководителем. Для меня большая страсть — строить финансовые трансграничные архитектуры схем по международным платежам. Это одна из самых сложных задач, над которой я работаю и сегодня.
Когда-то я думал, что быть руководителем — это проводить много времени в офисе, оперировать бизнесом. Теперь я понимаю, что нужно строить команду, которая будет решать задачи компании без моего участия. Это особенно важно, когда бизнес начинает экспансию. Я как раз на этом этапе. Вижу свой дальнейший рост в том, чтобы вывести OSON на новые рынки.
О планах
Мы планируем расти дальше. Зарегистрировали компанию в Казахстане, где в ближайшее время появится наш офис. Начнем работу по B2B-проекту InterHUB, который дает возможность проводить на одной платформе транзакции между продавцами и платежниками.
Фокусируем внимание на создании опорных баз OSON за границей. Это поможет компании вырасти кратно и стать единорогом.
Продолжим развивать локальную команду в Узбекистане. Будем запускать новые продукты. Как раз заканчивается разработка одного из них — уникального проекта по электронным деньгам с «Алокабанком».