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Фарход Махмудов о том, почему важно развивать команду и как стать успешным руководителем
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Сегодня в 13:45

Фарход Махмудов о том, почему важно развивать команду и как стать успешным руководителем

Фарход Махмудов рассказал о том, как устроена работа в компании и почему руководителям нужно уметь делегировать задачи. ​

Фарход Махмудов, 42 года, город — Ташкент, Founder, CEO OSON, @farkhod__makhmudov

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О карьере и развитии компании

Я хотел стать финансистом с детства. Уже во время учебы в школе мечтал поступить в Ташкентский финансовый институт. А в 10 классе, когда проводились курсы по компьютерной грамотности ЭВМ, у меня появилась вторая любовь — технологии.

После выпуска из Ташкентского финансового института я работал в банках, был бухгалтером, банкиром. Участвовал в проекте ЕБРР по кредитованию малого бизнеса. Открывал и закрывал компании в разных сферах: от дистрибуции товаров до строительства. Все это время учился бизнесу. Со временем понял, что будущее за технологическими компаниями. Совместив это с моим интересом в финансах, создал компанию BRIO GROUP.

Наш основной продукт — платежная система OSON. В 2021 году мы достигли показателя в миллион пользователей. А в 2022 году увеличили эту цифру на 50%. В этом году ожидаем еще большего прироста.​

Самое большое достижение — это команда молодых и амбициозных сотрудников. На данный момент с нами работает больше 90 ребят, из которых 25-30 человек — экспаты.​

Мы запустили первые официальные электронные деньги в Узбекистане — OSON сум. В прошлом году открылись в Дубае, где получили лицензию Payment Service Provider для проекта InterHUB. Это B2B-решение для платежных систем. С каждым днем капитализация компании растет. Планируем экспансию на рынки Казахстана и Турции.

О корпоративной культуре

Для меня команда — это фундамент. Без людей нет смысла делать бизнес. В OSON работают сотрудники, которые верят в развитие индустрии.​

Мы тратим много ресурсов на новые разработки в сфере безопасности и построения сложных систем трансграничных платежей. Это важная часть компании и наша уникальность: мы делаем проекты любой сложности и оперируем разными валютами наших партнеров, при этом сохраняя безопасность данных и транзакций.​

Основные ценности OSON: прозрачность, безопасность, честность. Наша цель — построить безграничную платежную систему. Не просто электронный кошелек, а часть ежедневного образа жизни для многих людей.

Для меня команда — это фундамент


Развитие команды — это вклад в рост компании. Мы нанимаем тренеров, чтобы улучшать профессиональные навыки сотрудников, приглашаем опытных специалистов, чтобы они делились знаниями, принимаем молодых ребят на стажировку, чтобы вырастить из них сильных экспертов.​

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем — это объединять вокруг одной идеи людей, которые разделяют твои ценности и которым интересно делать качественные продукты.​

Современный руководитель должен уметь делегировать. Раньше я думал: «Чтобы все было хорошо, делай сам». Но понял, что в этом случае команда не будет развиваться. Каждый раз сотрудники будут останавливаться и ждать указаний. Нужно сделать так, чтобы люди сами принимали решения и понимали суть задач.​

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В любом бизнесе важно уметь правильно расставлять приоритеты. Если этого не делать, может возникнуть ситуация, когда все задачи собраны в кучу, и никто не может решить, что делать дальше. В таком случае все развитие останавливается.​

Важно быть решительным. Бывают моменты, когда какое-то решение кажется теоретически невыгодным. Но если чутье руководителя говорит, что нужно это сделать — делайте. Важно рисковать. Так развивается любая компания.​

В бизнесе нужно быть настойчивым. Не оставлять дела на половине пути. Всегда идти до конца.​

О преимуществах и сложностях

Найти СЕО, который разделяет твои ценности, сложно. Поэтому я сам стал руководителем. Для меня большая страсть — строить финансовые трансграничные архитектуры схем по международным платежам. Это одна из самых сложных задач, над которой я работаю и сегодня.​

Когда-то я думал, что быть руководителем — это проводить много времени в офисе, оперировать бизнесом. Теперь я понимаю, что нужно строить команду, которая будет решать задачи компании без моего участия. Это особенно важно, когда бизнес начинает экспансию. Я как раз на этом этапе. Вижу свой дальнейший рост в том, чтобы вывести OSON на новые рынки.​

О планах

Мы планируем расти дальше. Зарегистрировали компанию в Казахстане, где в ближайшее время появится наш офис. Начнем работу по B2B-проекту InterHUB, который дает возможность проводить на одной платформе транзакции между продавцами и платежниками.​

Фокусируем внимание на создании опорных баз OSON за границей. Это поможет компании вырасти кратно и стать единорогом.

Продолжим развивать локальную команду в Узбекистане. Будем запускать новые продукты. Как раз заканчивается разработка одного из них — уникального проекта по электронным деньгам с «Алокабанком».​

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#узбекистан #руководитель #карьера #сео #oson
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