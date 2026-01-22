Фархат Сеитов о том, чем привлекает PR, и как меняется рынок коммуникаций в Центральной Азии

Коммуникации в регионе меняются быстрее, чем алгоритмы социальных сетей. Аудитория потребляет контент из разных источников, бренды пересматривают подходы продвижения своих продуктов и услуг, а PR все чаще работает не только с доверием, но и вовлеченностью, лояльностью и удержанием пользователей в digital-среде. Мы поговорили с экспертом в области коммуникаций Фархатом Сеитовым о профессиональном пути, работе с командой Gorilla Energy, трансформации PR-процессов и о том, какие навыки сегодня действительно важны в этой сфере.





Фархат Сеитов, город Алматы, заместитель генерального директора ТОО Gorilla Asia





О себе и карьере





В PR я пришел не случайно. Мой отец работал со СМИ, его деятельность была связана с PR и GR. Когда я выбирал профессию, то рассматривал разные варианты и даже думал о медицине. Но отец предложил мне обратить внимание на журналистику и попробовать себя в СМИ.

Свой путь я начал именно с этого направления. Журналистика была для меня живой профессией: постоянное движение, события, смена повестки. Был период, когда я представлял себя ведущим новостей. Но со временем стало понятно, что работа в СМИ мне подходит не полностью. Тем не менее, мне был близок темп и динамика такой деятельности. В итоге я пришел в PR-агентство, где сохранялось ощущение движения и постоянных изменений, но при этом формат работы оказался для меня более подходящим.

Одним из самых важных проектов для меня стал детско-юношеский футбольный турнир, которым я занимался в начале своей управленческой карьеры. Это был серьезный вызов: большая ответственность, координация разных сторон, работа с сильными фигурами в отрасли. За 10 лет в этом республиканском соревновании приняли участие более миллиона детей. В 2012 году мы получили награду УЕФА как лучший спонсорский проект года. Для меня это было значимое достижение — на тот момент ни один проект подобного формата не получал такого признания.

Также важным этапом был переход с агентской стороны на сторону клиента. Этот опыт сильно меняет мышление: ты начинаешь смотреть на коммуникации системно, а не только через призму отдельных проектов и задач, в которые клиент «посвящает» агентство.

Для меня ключевой навык — коммуникабельность. В PR ты всегда выступаешь амбассадором компании, и от того, как ты общаешься, как разговариваешь, формируется общее впечатление о бренде.

Важно также сохранять навык письма. Я продолжаю писать аналитические материалы, справки, документы — это помогает не терять форму и работать с текстом осознанно, а не только через автоматизацию. Хотя и не скрою, что цифровизация и ИИ сильно облегчают сегодня ежедневную рутину PR-специалистов.

Еще один важный навык — умение вести переговоры. В нашей профессии нужно уметь «продавать» идеи и создавать условия, при которых твой контент и инициативы становятся востребованными.

О работе в Gorilla Asia





После работы в PR-агентстве я перешел работать в компанию Philip Morris Kazakhstan, где курировал внешние коммуникации. Интересно, что для агентства, в котором я работал до этого, я стал уже клиентом. Это был отдельный вызов — и профессиональный, и личный.

Переход был резким: 31 мая я покинул агентство, а 1 июня уже вышел на новую позицию в ФМК. Коллеги не знали, что я ухожу именно в эту компанию, и новость для многих стала неожиданной. Этот период был непростым, но дал важный опыт работы внутри корпорации, особенно в момент трансформаций и сложной внешней повестки.

Позже у меня был опыт работы с другими крупными компаниями, в том числе в секторе напитков. Со временем я перешел в Gorilla Asia. На тот момент в компании не было департамента по коммуникациям, и это стало для меня основным вызовом — создать его с нуля.





Меня привлекла сама компания: она динамичная, быстро реагирует на изменения, не боится пробовать новое. Продукт и рынок, в котором работает Gorilla Asia, требуют постоянной гибкости и готовности перестраиваться. Мне оказался близок этот темп и подход к работе, когда нет жестких рамок и стандартных решений, а многое приходится выстраивать в процессе.

Мы пригласили в команду консультанта, который разделяет наш подход и верит в то, что мы делаем. Это стало важным этапом. Если посмотреть на результаты нашей активности сегодня, то за неполных девять месяцев работы в 2025 году мы собрали более 700 публикаций в традиционных СМИ и digital-среде. Для команды, которая начала работать совсем недавно, я считаю это хорошим показателем.

За это время у нас не было серьезных негативных кейсов. Мы заранее прорабатывали потенциальные риски, сценарии и понимали, где могут возникнуть сложные моменты. Я убежден, что дисциплина в коммуникациях со временем всегда дает результат, и здесь это хорошо видно.

Когда мы говорим о департаменте, важно уточнить: внутри компании, инхаус, нас всего два человека. Но если смотреть шире, вся команда, включая внешних специалистов и партнеров, — это порядка восемнадцати человек. Плюс мы начали развивать новое для себя направление — социальные проекты. Под него мы также привлекли дополнительных специалистов.

Как меняется рынок коммуникаций





Главное изменение — это скорость потребления информации. Людям проще посмотреть, чем прочитать. Даже если человек хочет разобраться глубже, он все равно живет в режиме быстрого потребления контента. Это видно и в работе, и в быту. Один и тот же смысл сегодня можно получить за разное количество времени: кто-то читает материалы, а кто-то собирает картину через короткие видео и нарезки.

Поэтому контент должен быть максимально понятным и сжатым. Даже сложные темы приходится упаковывать так, чтобы они считывались быстро. Иначе информация просто теряется в общем потоке.

Мы заметили, что классический формат «сделали — отчитались» работает хуже. Раньше мы делали акцент на том, что мероприятие уже прошло, публиковали релизы и итоги. Теперь запрос сместился в сторону анонсирования событий и вовлечения заранее, чтобы у аудитории было достаточно времени познакомиться с брендом, его продуктом и инициативами.

Изменилась и подача информации. Мы отошли от официального языка и стали говорить с нашей аудиторией проще, потому что именно так она общается между собой. Форматы стали короче, динамичнее, чаще используются видео и визуальные элементы.





Менее эффективными становятся перегруженные тексты и слишком формальный стиль сообщений. Если контент не совпадает с языком аудитории, он просто не работает.

Мы стараемся говорить правду и не усложнять наши коммуникации. Глобальные тренды важны, но их нельзя просто копировать, нужно понимать, что действительно откликается локальной аудитории.

Сегодня потребителю важно знать историю продукта и позицию компании. Люди хотят понимать, какие социальные проекты реализует бренд, как он ведет себя в кризисных ситуациях и насколько он ответственен.

Это влияет не только на отношение к продукту, но и на репутацию компании в целом, в том числе как работодателя.

О трендах





Коммуникации будут и дальше смещаться в сторону digital. Форматы и платформы будут меняться, но брендам важно быть там, где их аудитория реально получает информацию.

Отдельное направление — рост влияния AI. Сегодня важно не только присутствовать в поисковых системах, но и понимать, как информация о бренде считывается и транслируется через AI-инструменты.

При этом, чем больше автоматизации, тем выше ценность человеческого фактора. Эмоции, тональность, ясность и честность коммуникаций будут играть ключевую роль в том, как бренды будут восприниматься в будущем.