Fancy smth. Айсулу Нуртаева о том, как пришла в TikToк и какие возможности открывает платформа

Совместно с TikTok мы запустили серию прямых эфиров, где знакомим вас с самыми интересными авторами контента. Они рассказывают о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь. Недавно мы провели эфир с Айсулу Нуртаевой, популярным DYI-блогером. Собрали для вас самое главное из нашей беседы.





Айсулу Нуртаева, город — Астана, DYI-блогер, @fancy_smth





О себе





Я DIY-блогер. Снимаю видео о том, что и как можно сделать своими руками. Часто шью, делюсь своими работами с аудиторией. Рассказываю о моде и одежде. Также я создаю контент про ремонт. Показываю, как сделать ремонт бюджетно, но стильно.

Мой контент для творческих ребят. В основном меня смотрят девушки, но есть и парни.

О творчестве в TikTok





Я всегда была творческим человеком. Еще в детстве рисовала на обоях, резала мамины шторы. После меня отдали в художественную школу, где я училась несколько лет. А потом поступила на юридический факультет. Но понимала, что что-то не так: Мне нужно заниматься чем-то другим, тем, что мне нравится. Поэтому начала снимать видео, публиковать их в Интернете и постепенно нашла своих единомышленников.

Профиль в TikTok я завела три-четыре года назад. Активно развиваться там начала во время карантина. Я сделала маску из неопрена и выложила видео в ленту. Оно стало одним из первых, которое залетело и набрало много просмотров.

Я не умею петь или танцевать, но умею рисовать, шить и делать ремонты. Делюсь этим в интересной, забавной форме. И люди это ценят. Думаю, мне помог тот факт, что я пришла в TikTok с тем, что люблю. В этом залог успеха.

Мои зрители такие же простые, как и я. Они ценят искренность, простоту, приземленность. Я делюсь с аудиторией тем, что интересно мне, и нахожу единомышленников. Это творческие люди, которым нравится делать что-то своими руками, которые увлекаются модой, интерьерами.





В TikTok мало быть просто талантливым, нужно прилагать много усилий, постоянно совершенствовать свой контент. Если вы посмотрите мои первые видео, будете удивлены. Они забавные и смешные. Тогда я стеснялась даже своего голоса. Но постепенно видео становились лучше и лучше.

В первое время я черпала вдохновение в Pinterest. Но когда создаешь контент, хочется быть уникальным, оригинальным. Поэтому в каждую свою работу я привношу что-то свое.

Как TikTok повлиял на жизнь





Я уже давно в блогинге, и у меня не всегда все было гладко. Мне нравится, что зрители в TikTok всегда круто реагируют на эксперименты. Здесь я могу дать волю фантазии, пробовать что-то новое, не бояться, что это никому не будет интересно.

Рекомендации

Все индивидуально, универсального секрета нет. Но в моем случае две главные составляющие успеха: 50% упорства и труда, 50% удачи.

Я часто задавалась вопросом: Что интересует моих зрителей? Что их беспокоит? Какие их потребности я могу закрыть? Например, видео по ремонту стали популярными, потому что я показываю, что можно сделать с обычной стандартной квартирой. Все хотят жить в красоте и задаются вопросом, что они могут сделать прямо здесь и сейчас. И я становлюсь человеком, который помогает людям в этом вопросе. Но, конечно, важен не только интерес зрителя, но и ваш интерес. Без этого никак.

Нужно быть смелым, пробовать что-то новое, следить за трендами. Всему можно научиться. Если есть желание, можно и горы свернуть!



