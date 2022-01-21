Faceit, WePlay и ESL: 7 киберспортивных площадок, в турнирах которых может поучаствовать каждый

Faceit
Дисциплины: PUBG, Dota 2, LoL, CS:GO, TF2, Krunker, CS:DZ, Rocket League, WOT EU, SMITE, Brawl Stars, Warface, Rainbow 6, Hearthstone, Clash Royale, Valorant, Battalion, Halo.
Восемь миллионов уникальных игроков и 12 миллионов игровых сессий — такие цифры у одной из самых популярных киберспортивных площадок.
Одна из особенностей Faceit — собственная система анти-чита, благодаря которой играть становится более комфортно.
Для игры нужно скачать специальное приложение и пройти регистрацию. Турниры проходят прямо в игровом клиенте, вам достаточно только следить за положением в рейтинговой таблице. Дисциплин здесь много, а турниров еще больше.
Плюсы:
— собственная программа против читов
— большое количество дисциплин и игроков
— возможность попасть в серьезные киберспортивные турниры.
Минусы:
— без платной подписки доступны не все функции.
Дисциплины: Dota 2, CS:GO, Valorant, Mobile Legends, Rocket League.
Epulze — платформа для киберспортивных соревнований, созданная шведской компанией Esports Pulze AB. Партнерами площадки выступают Steam, VISA, MasterCard и другие крупные компании.
Здесь много матчей с призовыми фондами от 1$. Чем выше ранг, тем больше выигрыш.
На платформе есть два основных формата:
— автоматические турниры. Как правило, организуются самой площадкой и проводятся за один день
— еженедельные лиги разных форматов, которые длятся несколько дней.
Плюсы:
— бесплатный вход на большое количество матчей
— русскоязычная служба поддержки
— возможность участия в крупных турнирах.
Минусы:
— небольшое количество поддерживаемых дисциплин.
WePlay Esports
Дисциплины: Dota 2, CS:GO, LoL, MK11, Tekken 7, Street Fighter, Super Smash Bros.
WePlay Esports — украинский медиа-холдинг, который популяризирует киберспорт. На своей площадке ребята проводят ежедневные турниры по всем популярным дисциплинам.
В большинстве матчей призовой фонд отсутствует. Зато есть система рейтингов — чем больше побед, тем в лучших турнирах можно участвовать.
Плюсы:
— низкий порог входа
— большое количество активных игроков из СНГ.
Минусы:
— немного турниров с денежным призовым фондом.
Game.tv
Около 300 разных дисциплин на любой вкус.
Game.tv позволяет не только играть на турнирах, но и организовывать их и монетизировать свою игровую деятельность. Площадка поддерживает интеграцию с популярными среди игроков сервисами и социальными сетями — Facebook, Twitch.tv, Discord.
Еще одна особенность — играя или выступая в качестве организатора, можно получить NFT-приз.
Плюсы:
— доступны почти все имеющиеся на данный момент киберспортивные дисциплины
— часто проводятся мероприятия и ивенты
— игроки со всего мира.
Минусы:
— не во всех дисциплинах есть много активных игроков.
ESL Play
Дисциплины: FIFA, Rainbow Six: Siege, Apex Legends, NBA, Mortal Kombat — всего 33 игры.
ESL Play — это турнирная платформа, где проводятся более тысячи бесплатных турниров каждый месяц. Они открыты для всех и доступны во множестве стран по всему миру.
Структура ESL Play:
— Open. Открытые турниры для всех без ограничений, небольшие призы
— Challenger. Бесплатно и с призами, сильные оппоненты, шанс пройти в ESL Masters
— Masters. Вход по квалификации, ограниченные места, большой призовой фонд.
Плюсы:
— многие профессиональные игроки начинали именно на ESL
— турниры проводятся на постоянной основе.
Starladder
Дисциплины: Counter-Strike: Global Offensive, Point Blank, Dota 2, LoL, Tanki Online, World of Tanks.
Любительская лига, которая проводит турниры несколько раз в году. Участие принимают неограниченное количество команд. Для того чтобы попасть в список, достаточно просто зарегистрироваться.
В год проходят по четыре сезона, которые аналогично футбольным, имеют дивизионы и разделены на групповую стадию и плей-офф. Между ними имеются недельные межсезонья.
Новой команде придется пройти все дивизионы: Amateur, Semi-Pro, Pro. Преодолев последний, команда перейдет в Starseries, где игроки смогут посоревноваться с профессиональными командами, приглашенными на турнир.
Плюсы:
— возможность перейти на профессиональный уровень
— бесплатное участие.
Минусы:
— турниры проводятся только в определенное время.
E-Sports Entertainment Association
Дисциплины: CS:GO
Платная киберспортивная площадка ESEA известна своей анти-чит системой — за время работы платформа забанила больше 18 000 нечестных игроков. Также здесь обещают 128-тикрейт сервера — это означает низкий пинг и более точное регистрирование попадания по противнику.
На площадке проходят различные турниры, можно играть одному, присоединившись к команде как запасной игрок или участвовать с друзьями. В качестве призов могут выступать как скины на оружие, так и денежные призы.
Плюсы:
— отличная программа против читеров
— низкий пинг.
Минусы:
— нет возможности бесплатного участия
— небольшое количество турниров.