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Faceit, WePlay и ESL: 7 киберспортивных площадок, в турнирах которых может поучаствовать каждый
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19.01.2022

Faceit, WePlay и ESL: 7 киберспортивных площадок, в турнирах которых может поучаствовать каждый

Думали когда-нибудь попробовать свои навыки игры в киберспорте? Собрали обзор на площадки, где вы сможете это сделать просто и бесплатно.


Faceit


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Дисциплины: PUBG, Dota 2, LoL, CS:GO, TF2, Krunker, CS:DZ, Rocket League, WOT EU, SMITE, Brawl Stars, Warface, Rainbow 6, Hearthstone, Clash Royale, Valorant, Battalion, Halo.

Восемь миллионов уникальных игроков и 12 миллионов игровых сессий — такие цифры у одной из самых популярных киберспортивных площадок.

Одна из особенностей Faceit — собственная система анти-чита, благодаря которой играть становится более комфортно.

Для игры нужно скачать специальное приложение и пройти регистрацию. Турниры проходят прямо в игровом клиенте, вам достаточно только следить за положением в рейтинговой таблице. Дисциплин здесь много, а турниров еще больше.

Плюсы:

— собственная программа против читов

— большое количество дисциплин и игроков

— возможность попасть в серьезные киберспортивные турниры.

Минусы:

— без платной подписки доступны не все функции.


Epulze.com

Дисциплины: Dota 2, CS:GO, Valorant, Mobile Legends, Rocket League.

Epulze — платформа для киберспортивных соревнований, созданная шведской компанией Esports Pulze AB. Партнерами площадки выступают Steam, VISA, MasterCard и другие крупные компании.

Здесь много матчей с призовыми фондами от 1$. Чем выше ранг, тем больше выигрыш.

На платформе есть два основных формата:

— автоматические турниры. Как правило, организуются самой площадкой и проводятся за один день

— еженедельные лиги разных форматов, которые длятся несколько дней.

Плюсы:

— бесплатный вход на большое количество матчей

— русскоязычная служба поддержки

— возможность участия в крупных турнирах.

Минусы:

— небольшое количество поддерживаемых дисциплин.


WePlay Esports


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Дисциплины: Dota 2, CS:GO, LoL, MK11, Tekken 7, Street Fighter, Super Smash Bros.

WePlay Esports — украинский медиа-холдинг, который популяризирует киберспорт. На своей площадке ребята проводят ежедневные турниры по всем популярным дисциплинам.

В большинстве матчей призовой фонд отсутствует. Зато есть система рейтингов — чем больше побед, тем в лучших турнирах можно участвовать.

Плюсы:

— низкий порог входа

— большое количество активных игроков из СНГ.

Минусы:

— немного турниров с денежным призовым фондом.


Game.tv


Около 300 разных дисциплин на любой вкус.

Game.tv позволяет не только играть на турнирах, но и организовывать их и монетизировать свою игровую деятельность. Площадка поддерживает интеграцию с популярными среди игроков сервисами и социальными сетями — Facebook, Twitch.tv, Discord.

Еще одна особенность — играя или выступая в качестве организатора, можно получить NFT-приз.

Плюсы:

— доступны почти все имеющиеся на данный момент киберспортивные дисциплины

— часто проводятся мероприятия и ивенты

— игроки со всего мира.

Минусы:

— не во всех дисциплинах есть много активных игроков.


ESL Play


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Дисциплины: FIFA, Rainbow Six: Siege, Apex Legends, NBA, Mortal Kombat — всего 33 игры.

ESL Play — это турнирная платформа, где проводятся более тысячи бесплатных турниров каждый месяц. Они открыты для всех и доступны во множестве стран по всему миру.

Структура ESL Play:

— Open. Открытые турниры для всех без ограничений, небольшие призы

— Challenger. Бесплатно и с призами, сильные оппоненты, шанс пройти в ESL Masters

— Masters. Вход по квалификации, ограниченные места, большой призовой фонд.

Плюсы:

— многие профессиональные игроки начинали именно на ESL

— турниры проводятся на постоянной основе.


Starladder


Дисциплины: Counter-Strike: Global Offensive, Point Blank, Dota 2, LoL, Tanki Online, World of Tanks.

Любительская лига, которая проводит турниры несколько раз в году. Участие принимают неограниченное количество команд. Для того чтобы попасть в список, достаточно просто зарегистрироваться.

В год проходят по четыре сезона, которые аналогично футбольным, имеют дивизионы и разделены на групповую стадию и плей-офф. Между ними имеются недельные межсезонья.

Новой команде придется пройти все дивизионы: Amateur, Semi-Pro, Pro. Преодолев последний, команда перейдет в Starseries, где игроки смогут посоревноваться с профессиональными командами, приглашенными на турнир.

Плюсы:

— возможность перейти на профессиональный уровень

— бесплатное участие.

Минусы:

— турниры проводятся только в определенное время.


E-Sports Entertainment Association


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Дисциплины: CS:GO

Платная киберспортивная площадка ESEA известна своей анти-чит системой — за время работы платформа забанила больше 18 000 нечестных игроков. Также здесь обещают 128-тикрейт сервера — это означает низкий пинг и более точное регистрирование попадания по противнику.

На площадке проходят различные турниры, можно играть одному, присоединившись к команде как запасной игрок или участвовать с друзьями. В качестве призов могут выступать как скины на оружие, так и денежные призы.

Плюсы:

— отличная программа против читеров

— низкий пинг.

Минусы:

— нет возможности бесплатного участия

— небольшое количество турниров.

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#технологии #киберспорт #турнир #dota2 #денежныйприз
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