Facebook запустила сервис почтовых рассылок Bulletin

Facebook запустила Bulletin — сервис для рассылки новостей с отдельным сайтом и частично платным доступом. Каждый автор сможет сам назначить цену, а соцсеть не будет взимать с него комиссию.

С помощью Bulletin авторы смогут создавать рассылки, статьи и подкасты. Они будут публиковаться на сайте Bulletin, страницах самих авторов и в новостной ленте Facebook. В компании пообещали, что сохранят за ними право собственности на контент и подписчиков.

Авторы смогут установить плату за доступ к материалам, комментариям, а также закрытым группам и голосовым чатам в Facebook. Все платежи будут проходить через Facebook Pay, при этом в течение нескольких лет компания обещает не брать комиссию. Для сравнения, Substack забирает 10% от стоимости подписки, Revue (Twitter) — 5%.

Facebook уже заключила соглашения с журналистом The New Yorker Малкольмом Гладуэллом, писателем Митчем Элбом, модельером Тан Франс, фотомоделью и спортивным комментатором Эрин Эндрюс и другими авторами из США.

Компания не раскрывает объем инвестиций в новый проект, но источники Vox сообщили, что только за покупку URL-адреса Bulletin.com Facebook заплатила больше $6 млн.

Источник: incrussia.ru