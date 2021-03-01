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Facebook запустила приложение для чтения рэпа под готовые биты
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Сегодня в 10:47

Facebook запустила приложение для чтения рэпа под готовые биты

Facebook выпустила приложение под названием Bars. Оно позволяет создавать рэп-композиции, начитывая текст под готовые биты. Исполнение песни можно снять на видео, чтобы впоследствии опубликовать его в соцсетях.

Помимо профессиональных битов, в приложении доступны аудио- и визуальные фильтры, а также функция автонастройки.

Сами видеоролики могут длиться не более 1 минуты. Поэтому Bars может стать новым конкурентом TikTok.

При регистрации в приложении требуется указать опыт в рэп-исполнении. Для новичков Bars предлагает список автоматически зарифмованных слов, продвинутым пользователям — режим фристайла. При выборе последнего исполнитель должен составить 16-тактный рэп из 8 случайных слов.

Источник: rb.ru

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#приложение #рэп #facebook #музыка
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