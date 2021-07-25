Facebook запустила облачные игры для устройств Apple

Facebook представила облачный игровой сервис для iPhone и iPad, который будет работать через веб-приложение.

Сервис позволит пользователям играть в простые веб-игры — Solitaire и Match-threes, а также транслировать более графически насыщенные игры — например, гонки.

Пользователи смогут добавлять приложение на свои экраны как родное приложение Apple.

Библиотека онлайн-игр Facebook использует систему пользовательских платежей соцсети под названием Facebook Pay для приема внутриигровых покупок.

Источник: rb.ru