Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
facebook-zaplatit-za-kontent-pol-zovatelyam-facebook-i-instagram-1-mlrd-do-2022-goda
Facebook заплатит за контент пользователям Facebook и Instagram $1 млрд до 2022 года
90
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 12:12

Facebook заплатит за контент пользователям Facebook и Instagram $1 млрд до 2022 года

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания планирует выплатить $1 млрд до 2022 года пользователям, которые создают контент для его соцсетей.

Компания планирует развернуть бонусные программы до конца года: авторы будут получать выплаты при достижении определенных этапов.

Одним из таких бонусов станет Reels — полноэкранные короткометражные видео, запущенные Instagram в 2020 году. Компания заявила, что этим летом планирует запустить специальные пространства в своем приложении Instagram, а осенью — в приложении Facebook, где создатели смогут узнать о бонусах, над которыми они могут работать.

В конце июня капитализация Facebook достигла $1 трлн. Акции Facebook выросли на 4,18%, до $355,64, по итогам торгов на Nasdaq в понедельник, 28 июня.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#instagram #facebook #социальныесети #контент #оплата
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане откроют бесплатный класс повышения цифровой грамотности
1580
Международная выставка «Летопись столиц мира» в Астане
1291
Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова снимутся в «Иване»
660