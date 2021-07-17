Facebook заплатит за контент пользователям Facebook и Instagram $1 млрд до 2022 года

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания планирует выплатить $1 млрд до 2022 года пользователям, которые создают контент для его соцсетей.

Компания планирует развернуть бонусные программы до конца года: авторы будут получать выплаты при достижении определенных этапов.

Одним из таких бонусов станет Reels — полноэкранные короткометражные видео, запущенные Instagram в 2020 году. Компания заявила, что этим летом планирует запустить специальные пространства в своем приложении Instagram, а осенью — в приложении Facebook, где создатели смогут узнать о бонусах, над которыми они могут работать.

В конце июня капитализация Facebook достигла $1 трлн. Акции Facebook выросли на 4,18%, до $355,64, по итогам торгов на Nasdaq в понедельник, 28 июня.

Источник: incrussia.ru