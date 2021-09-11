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Facebook выпустил умные очки под брендом Ray-Ban
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Сегодня в 10:30

Facebook выпустил умные очки под брендом Ray-Ban

Facebook выпустил умные очки под брендом Ray-Ban. Аксессуар оснащен двумя 5-мегапиксельными камерами, микрофонами и динамиками.

Модель назвали Stories, она будет стоить от 299 долларов. В США, Канаде, Великобритании, Италии, Австралии и Ирландии очки можно будет купить уже с 9 сентября. Когда разработка появится на других рынках, пока не сообщается.

Stories позволяют совершать аудиозвонки, слушать музыку и снимать фото или видео продолжительностью до 30 секунд. Втайне съемку вести не получится: во время работы камер на очках загорается светодиоидный индикатор.

они работают на процессоре от Snapdragon, поддерживают голосовые команды Facebook Assistant. Планируется выпустить 20 вариантов очков с разными линзами и оправами. Покупатели смогут выбрать варианты с диоптриями, а также подобрать подходящий дизайн.

Источник: daily.afisha.ru

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#очки #технологии #виртуальнаяреальность #facebook #маркцукерберг
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