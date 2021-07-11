Facebook тестирует новую функцию ленты с тематическим контентом от компаний

Функцию тематического контента компания тестирует. Когда она начнет полноценно функционировать не сообщается.





Также в Facebook рассказали, что работают над повышением точности рекламных рекомендаций. Например, если пользователь смотрит видео о путешествиях, социальная сеть покажет рекламу отелей и авиабилетов, отметили в пресс-службе компании.



Кроме того, компания работает над улучшением соцсетей Facebook и Instagram как платформы для покупок.





Facebook тестирует новую функцию новостной ленты, позволяющую просматривать тематический контент компаний. Это могут быть, например, статьи о моде, красоте или фитнесе.Также соцсеть улучшит рекламные рекомендации.