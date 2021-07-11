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Facebook тестирует новую функцию ленты с тематическим контентом от компаний
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Сегодня в 10:56

Facebook тестирует новую функцию ленты с тематическим контентом от компаний

Facebook тестирует новую функцию новостной ленты, позволяющую просматривать тематический контент компаний. Это могут быть, например, статьи о моде, красоте или фитнесе.

Также соцсеть улучшит рекламные рекомендации.
Функцию тематического контента компания тестирует. Когда она начнет полноценно функционировать не сообщается.

Также в Facebook рассказали, что работают над повышением точности рекламных рекомендаций. Например, если пользователь смотрит видео о путешествиях, социальная сеть покажет рекламу отелей и авиабилетов, отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, компания работает над улучшением соцсетей Facebook и Instagram как платформы для покупок.

Источник: rb.ru

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