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Facebook решила создать аналог голосовой соцсети Clubhouse
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Сегодня в 10:48

Facebook решила создать аналог голосовой соцсети Clubhouse

Facebook планирует создать аудиочат, похожий на новое приложение Clubhouse, которое начало набирать популярность в начале 2021 года.

В начале февраля глава Facebook Марк Цукерберг зарегистрировался в Clubhouse под ником Zuck23 и принял участие в ток-шоу The Good Time Show, обсудив с пользователями развитие AR- и VR-технологий.

Сотрудникам Facebook поручили создать аналог Clubhouse, известный внутри компании как Firesidе. Пока проект находится на самой ранней стадии разработки, и его название может измениться.

Источник: incrussia.ru

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#facebook #социальныесети #clubhouse
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