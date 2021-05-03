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Facebook приобрела VR-разработчика Downpour Interactive
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Сегодня в 12:51

Facebook приобрела VR-разработчика Downpour Interactive

Подразделение Facebook Oculus сообщило о приобретении популярного разработчика игр виртуальной реальности — студии Downpour Interactive.

Downpour Interactive известна прежде всего созданием популярного многопользовательского военного симулятора Onward.

Основатель и генеральный директор Downpour Interactive Данте Бакли сказал, что дорожная карта функций Onward «остается неизменной», а также что студия планирует «ускорить темпы разработки» благодаря сделке. По его словам, Downpour Interactive продолжит сохранять «полный контроль над всеми разработками».

Это последнее приобретение Facebook, направленное на усиление Oculus Studios.

Источник: rb.ru

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