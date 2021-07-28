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Facebook превратят в «метавселенную»
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Сегодня в 11:02

Facebook превратят в «метавселенную»

Facebook соберет команду разработчиков для работы над «метавселенной» — концепцией на основе (AR) и виртуальной (VR) реальностей для создания общего пространства цифровых миров.

Команда станет частью Facebook Reality Labs. К ней присоединится руководитель продуктов в Instagram Вишал Шах.

На создание «метавселенной» может уйти пять или около того лет. При этом Марк Цукерберг подчеркнул, что она будет доступна владельцам разных устройств — ПК, игровых консолей и мобильных гаджетов.

«Метавселенная» — это виртуальный мир, где люди могут собраться для игр, общения или работы. Ее концепция тесно связана с технологиями виртуальной и дополненной реальностями, которые сейчас разрабатываются Apple, Google, Amazon и Microsoft.

Источник: rb.ru

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#виртуальнаяреальность #facebook #vr #ar #метавселенная
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