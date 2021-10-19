Facebook наймет 10 тысяч инженеров для создания метавселенной

В течение пяти лет Facebook планирует нанять около 10 тысяч новых работников в ЕС для создания метавселенной.

Для работы над новым проектом потребуются квалифицированные инженеры. В первую очередь их будут искать в Германии, Франции, Италии, Польше, Нидерландах и Ирландии.

В заявлении Facebook отмечается, что помимо технических талантов Европейский союз должен сыграть важную роль в формировании новых правил интернета.

Метавселенной является цифровое 3D-пространство, в котором люди смогут встречаться благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности.

Источник: daily.afisha.ru