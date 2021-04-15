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Facebook начала тестировать сервис «быстрых видеосвиданий для добрых людей» Sparked
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Сегодня в 10:42

Facebook начала тестировать сервис «быстрых видеосвиданий для добрых людей» Sparked

Экспериментальное подразделение Facebook NPE Team тестирует сервис для быстрых свиданий по видео Sparked. Сейчас он находится в «небольшом бета-тестировании».

Пользователи выполняют вход через Facebook и сообщают информацию о себе, после чего Sparked предлагает им присоединиться к «онлайн-мероприятию». По сути это некая группа, члены которой смогут по видеосвязи общаться с другими участниками группы по отдельности.

Каждое свидание длится четыре минуты, если оно пройдет успешно, то у пользователей будет второе, десятиминутное, свидание, после которого сервис предложит им обменяться контактами в Instagram, iMessage и другими.

Источник: vc.ru

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#facebook #онлайн #социальныесети #онлайнвстреча #свидание
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