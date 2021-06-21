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Facebook начала тестировать рекламу для виртуальной реальности
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Сегодня в 12:27

Facebook начала тестировать рекламу для виртуальной реальности

Социальная сеть Facebook начала показывать рекламу в своих гарнитурах виртуальной реальности Oculus. Ранее основатель платформы говорил, что никогда не сделает этого.

Соцсеть тестирует новые форматы рекламы уникальные для VR. Facebook описала введение рекламы на площадке как эксперимент.

Компания попросила клиентов делиться отзывами на странице поддержки Oculus. Facebook отметила, что прислушается к отзывам, прежде чем запускать рекламу в более широком объеме для формата виртуальной реальности.

Источник: rb.ru

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