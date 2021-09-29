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Facebook инвестирует $50 млн на разработку метавселенной
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Сегодня в 11:04

Facebook инвестирует $50 млн на разработку метавселенной

Американская компания Facebook объявила о создании фонда для финансирования разработки метавселенной. За два года Фонд программ и исследований XR должен собрать $50 млн.

Фонд с помощью исследований должен помочь компании создать безопасную и инклюзивную метавселенную — цифровую платформу общения людей вне физического пространства и без привязки к определенным устройствам.

Платформа будет существовать вне зависимости от того, если там Facebook или нет. На создание многих продуктов вселенной уйдет 10-15 лет.

Источник: rb.ru

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