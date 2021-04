«Фаберже» выпустит яйцо к десятилетию «Игры престолов»

Ювелирная компания «Фаберже» выпустит драгоценное яйцо к десятилетию первого эпизода сериала «Игра престолов».

Изделие будет инкрустировано бриллиантами и рубинами и вдохновлено историей Дейнерис Таргариен. Дизайн яйца стоимостью 2,2 млн долларов разработали ведущий дизайнер фирмы Лийса Таллгрен и художница по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон.

This April, we're hatching a new surprise collaboration to commemorate the ten year anniversary of the award-winning @GameOfThrones, fusing our superior craftsmanship and artistic ingenuity with one of the 21st century's most iconic TV series. #GameOfThrones #Faberge pic.twitter.com/D967RxkW7N