Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ezhemesyachnoe-chislo-aktivnyh-pol-zovateley-telegram-prevysilo-500-mln
Ежемесячное число активных пользователей Telegram превысило 500 млн
40
/
/

Сегодня в 10:32

Ежемесячное число активных пользователей Telegram превысило 500 млн

В первую неделю января аудитория Telegram превысила 500 млн активных пользователей в месяц. За последние три дня к мессенджеру присоединилось 25 млн человек.

Новые пользователи присоединились со всего мира — 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из Ближнего Востока и Северной Африки.

По данным аналитической компании Sensor Tower, с 6 по 10 января 2021 года Telegram скачали 9 млн раз. Это на 91% больше, чем неделей ранее. Рост загрузок связан с изменением политики конфиденциальности WhatsApp.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#telegram #онлайн #мессенджер
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Бурабайлэнд» откроется в начале лета
1631
Burger King бесплатно прорекламирует малый и средний бизнес
443
Nokia займется развитием технологии 6G
289