Ежемесячное число активных пользователей Telegram превысило 500 млн

В первую неделю января аудитория Telegram превысила 500 млн активных пользователей в месяц. За последние три дня к мессенджеру присоединилось 25 млн человек.

Новые пользователи присоединились со всего мира — 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из Ближнего Востока и Северной Африки.

По данным аналитической компании Sensor Tower, с 6 по 10 января 2021 года Telegram скачали 9 млн раз. Это на 91% больше, чем неделей ранее. Рост загрузок связан с изменением политики конфиденциальности WhatsApp.

Источник: rb.ru