Ежегодная конференция Astana Finance Days 2022 открывает регистрацию

Astana Finance Days — это одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, ежегодно проводимая Международным финансовым центром «Астана». За 2018-2021 годы AFD привлек более 15000 участников из 100 стран мира. В этом году конференция посвящена тематике «Устойчивость. Социальная ответственность. Рост».

Для удобства участников и спикеров конференция состоится в гибридном формате — с возможностью как офлайн, так и онлайн-участия. Участие в мероприятии бесплатное, но регистрация обязательна.

Офлайн участие

Допуск на мероприятия AFD осуществляется на основании бейджей, выдаваемых зарегистрированным участникам в Центре аккредитации, расположенном в МФЦА. Бейдж участника не обеспечивает доступ на закрытые мероприятия.

Онлайн участие

Трансляция панельных сессий AFD будет доступна зарегистрированным участникам на сайте: astanafindays.org

Контакты:

— afd@aifc.kz — общие вопросы

— pr@aifc.kz — вопросы СМИ

— visasupport@aifc.kz — вопросы визовой поддержки.