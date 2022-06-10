Ежегодная конференция Astana Finance Days 2022 открывает регистрацию

Astana Finance Days — это одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, ежегодно проводимая Международным финансовым центром «Астана». За 2018-2021 годы AFD привлек более 15000 участников из 100 стран мира. В этом году конференция посвящена тематике «Устойчивость. Социальная ответственность. Рост».
Для удобства участников и спикеров конференция состоится в гибридном формате — с возможностью как офлайн, так и онлайн-участия. Участие в мероприятии бесплатное, но регистрация обязательна.
Офлайн участие
Допуск на мероприятия AFD осуществляется на основании бейджей, выдаваемых зарегистрированным участникам в Центре аккредитации, расположенном в МФЦА. Бейдж участника не обеспечивает доступ на закрытые мероприятия.
Онлайн участие
Трансляция панельных сессий AFD будет доступна зарегистрированным участникам на сайте: astanafindays.org
Контакты:
— afd@aifc.kz — общие вопросы
— pr@aifc.kz — вопросы СМИ
— visasupport@aifc.kz — вопросы визовой поддержки.