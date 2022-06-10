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Ежегодная конференция Astana Finance Days 2022 открывает регистрацию
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Сегодня в 09:45

Ежегодная конференция Astana Finance Days 2022 открывает регистрацию

Astana Finance Days — это одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, ежегодно проводимая Международным финансовым центром «Астана». За 2018-2021 годы AFD привлек более 15000 участников из 100 стран мира. В этом году конференция посвящена тематике «Устойчивость. Социальная ответственность. Рост».

Для удобства участников и спикеров конференция состоится в гибридном формате — с возможностью как офлайн, так и онлайн-участия. Участие в мероприятии бесплатное, но регистрация обязательна.

Офлайн участие

Допуск на мероприятия AFD осуществляется на основании бейджей, выдаваемых зарегистрированным участникам в Центре аккредитации, расположенном в МФЦА. Бейдж участника не обеспечивает доступ на закрытые мероприятия.

Онлайн участие

Трансляция панельных сессий AFD будет доступна зарегистрированным участникам на сайте: astanafindays.org

Контакты:

afd@aifc.kz — общие вопросы

pr@aifc.kz — вопросы СМИ

visasupport@aifc.kz — вопросы визовой поддержки.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.