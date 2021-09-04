Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ezhegodnaya-konferenciya-aliexpress-proydet-8-sentyabrya
Ежегодная конференция AliExpress пройдет 8 сентября
48
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:19

Ежегодная конференция AliExpress пройдет 8 сентября

На конференции AERO (AliExpress Russia Overview) встретятся лидеры российского и мирового рынков электронной торговли.

Топ-менеджеры «AliExpress Россия» проведут открытую дискуссию о рынке и месте компании на нем с ведущими российскими аналитиками из J.P. Morgan, «ВТБ Капитал», Sova Capital и ИК «Ренессанс Капитал».

Лидеры мировых гигантов e-commerce — Alibaba Group и Lazada расскажут о российском рынке, его перспективах, о том, как развивается «AliExpress Россия», и что он может предложить продавцам, покупателям и партнерам. Одну из сессий модерирует основатель The Bell Елизавета Осетинская.

Конференция пройдет в онлайн-формате 8 сентября. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана.

Регистрация доступна по ссылке.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#россия #рынок #aliexpress #конференция #продажи
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
С 2021 года Татарстан начнет принимать туристов по электронной визе
811
В Астане в 2019-м году запланировано создание 4 диагностических центров
1006
Астанчане смогут записаться на прием к врачу через приложение Smart Astana
2496