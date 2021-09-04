Ежегодная конференция AliExpress пройдет 8 сентября

Топ-менеджеры «AliExpress Россия» проведут открытую дискуссию о рынке и месте компании на нем с ведущими российскими аналитиками из J.P. Morgan, «ВТБ Капитал», Sova Capital и ИК «Ренессанс Капитал».
Лидеры мировых гигантов e-commerce — Alibaba Group и Lazada расскажут о российском рынке, его перспективах, о том, как развивается «AliExpress Россия», и что он может предложить продавцам, покупателям и партнерам. Одну из сессий модерирует основатель The Bell Елизавета Осетинская.
Конференция пройдет в онлайн-формате 8 сентября. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана.
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