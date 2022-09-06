«Эйфория», «Белый лотос» и «Очень странные дела» получили по пять наград «Эмми»

Сериалы «Очень странные дела», «Эйфория», «Белый лотос», документалка «The Beatles: Get Back» и спецвыпуск «Вечер с Адель» стали главными победителями «Эмми», забрав по пять наград, на церемонии вручения Creative Arts Emmy Awards.

«Игра в кальмара» и мультсериал «Аркейн» получил по четыре награды. Ли Ю Ми, стала первой корейской актрисой, победившей в категории «Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале» в «Игре в кальмара». В аналогичной номинации также получил приз Колман Доминго из «Эйфории». Для обоих это была их первая «Эмми».

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Источник: daily.afisha.ru