Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/6d9/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/6d998cc9bc498f17277f2e5b35a04bb8.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
evropeyskiy-soyuz-nazval-14-stran-dlya-kotoryh-otkroet-granicy-s-1-iyulya
Европейский союз назвал 14 стран, для которых откроет границы с 1 июля
63
/
/

Сегодня в 10:04

Европейский союз назвал 14 стран, для которых откроет границы с 1 июля

В ЕС готовы принимать туристов из Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. По-прежнему могут с​вободно приезжать в ЕС граждане Великобритании.

Список стран, жители которых смогут приезжать в ЕС, планируют пересматривать каждые две недели. Евросоюз готов открыться для тех, у кого уровень заражения коронавирусом ниже или аналогичен ЕС.

Источник: 34travel.me

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #европа #ес #границы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Talan Towers — первый и единственный многофункциональный комплекс в Казахстане с серт...
4186
CEO AMD Лиза Су названа самым высокооплачиваемым гендиректором 2019 года
329
Стокгольм намерен внедрить в Астане современные смарт-решения в области экологии, эне...
1161