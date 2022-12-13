Европейская киноакадемия объявила победителей 2022 года

Европейская киноакадемия объявила победителей премии 2022 года. «Треугольник печали» Рубена Эстлунда отметился сразу в четырех номинациях.
«Лучший фильм»:
— «Алькаррас»
— «Близко»
— «Корсаж»
— «Убийца «Святой паук»
— «Треугольник печали».
«Лучший режиссер»:
— Лукас Донт, «Близко»
— Мари Кройцер, «Корсаж»
— Ежи Сколимовский, «Иа»
— Али Аббаси, «Убийца «Святой паук»
— Алиса Диоп, «Сент-Омер»
— Рубен Эстлунд, «Треугольник печали».
«Лучший сценарий»:
— Арнау Виларо, Карла Симон Пипо, «Алькаррас»
— Кеннет Брана, «Белфаст»
— Лукас Донт, Анджело Тессенс, «Близко»
— Али Аббаси, Афшин Камран Бахрами, «Убийца «Святой паук»
— Рубен Эстлунд, «Треугольник печали».
«Лучшая актриса»:
— Вики Крипс, «Корсаж»
— Зар Амир-Эбрахими, «Убийца «Святой паук»
— Леа Сейду, «Одним прекрасным утром»
— Пенелопа Крус, «Параллельные матери»
— Мельтем Каптан, «Рабийе Курназ против Джорджа Буша».
«Лучший актер»:
— Пол Мескаль, «Солнце мое»
— Иден Дамбрин, «Близко»
— Эллиотт Кроссет Хов, Godland
— Пьерфранческо Фавино, «Ностальгия»
— Златко Бурич, «Треугольник печали».«Главное открытие — приз ФИПРЕССИ»:
«Маленькое тело», Лаура Самани.
«Лучшая комедия»:
— «Cop Secret»
— «Перелом»
— «Самый лучший босс», Фернандо Леон де Араноа.
«Лучший документальный фильм»:
«Мариуполис-2», Мантас Кведаравичюс.
«Лучший анимационный фильм»:
«Итальянцам и собакам вход воспрещен», Ален Угетто.
«Лучший короткометражный фильм»:
«Сексуальная жизнь бабушки»
Источник: daily.afisha.ru