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Европейская киноакадемия объявила победителей 2022 года
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Сегодня в 10:55

Европейская киноакадемия объявила победителей 2022 года

Европейская киноакадемия объявила победителей премии 2022 года. «Треугольник печали» Рубена Эстлунда отметился сразу в четырех номинациях.

«Лучший фильм»:

— «Алькаррас»

— «Близко»

— «Корсаж»

— «Убийца «Святой паук»

— «Треугольник печали».

«Лучший режиссер»:

— Лукас Донт, «Близко»

— Мари Кройцер, «Корсаж»

— Ежи Сколимовский, «Иа»

— Али Аббаси, «Убийца «Святой паук»

— Алиса Диоп, «Сент-Омер»

— Рубен Эстлунд, «Треугольник печали».

«Лучший сценарий»:

— Арнау Виларо, Карла Симон Пипо, «Алькаррас»

— Кеннет Брана, «Белфаст»

— Лукас Донт, Анджело Тессенс, «Близко»

— Али Аббаси, Афшин Камран Бахрами, «Убийца «Святой паук»

— Рубен Эстлунд, «Треугольник печали».

«Лучшая актриса»:

— Вики Крипс, «Корсаж»

— Зар Амир-Эбрахими, «Убийца «Святой паук»

— Леа Сейду, «Одним прекрасным утром»

— Пенелопа Крус, «Параллельные матери»

— Мельтем Каптан, «Рабийе Курназ против Джорджа Буша».

«Лучший актер»:

— Пол Мескаль, «Солнце мое»

— Иден Дамбрин, «Близко»

— Эллиотт Кроссет Хов, Godland

— Пьерфранческо Фавино, «Ностальгия»

— Златко Бурич, «Треугольник печали».

«Главное открытие — приз ФИПРЕССИ»:

«Маленькое тело», Лаура Самани.

«Лучшая комедия»:

— «Cop Secret»

— «Перелом»

— «Самый лучший босс», Фернандо Леон де Араноа.

«Лучший документальный фильм»:

«Мариуполис-2», Мантас Кведаравичюс.

«Лучший анимационный фильм»:

«Итальянцам и собакам вход воспрещен», Ален Угетто.

«Лучший короткометражный фильм»:

«Сексуальная жизнь бабушки»

Источник: daily.afisha.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.