Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
evgeniy-fedorov-i-rinata-sultanova-stali-chempionami-azii-po-velosportu
Евгений Федоров и Рината Султанова стали чемпионами Азии по велоспорту
123
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:37

Евгений Федоров и Рината Султанова стали чемпионами Азии по велоспорту

27 марта казахстанцы Евгений Федоров и Рината Султанова надели золотые медали азиатского первенства по велоспорту на шоссе в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Рината Султанова проехала 24-километровую дистанцию за 33 минуты и 24.632 секунды, став лучшей в категории женщины-элита. Она стала первой казахстанской гонщицей, завоевавшей титул чемпионки Азии по велоспорту на шоссе. За ней расположились индонезийка Делии Приатна и Солонго Церенлхам из Монголии.

Еще одну золотую медаль в копилку сборной Казахстана на Чемпионате Азии положил Евгений Федоров. Он показал лучший результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди мужчин в элите. Новоиспеченный чемпион Азии проехал 24 км за 28 минут и 45.197 секунды. Второе место у японца Нариюки Масуда, а на третьей строчке — узбекский спортсмен Мураджан Халмуратов.

Другая казахстанка Боты Батырбековой заняла второе место в индивидуальной гонке преследования среди женщин-андеров. Она преодолела 24-километровую дистанцию за 36 минут и 40.339 секунды.

Источник: zakon.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #спорт #победа #чемпионат #медаль
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане состоится презентация на тему «Образование в Чехии» 14 февраля в 18:30
1240
Makro в Узбекистане запускает кассы самообслуживания
1254
В столице открылся дворовый клуб для малообеспеченных семей
1581