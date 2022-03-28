Евгений Федоров и Рината Султанова стали чемпионами Азии по велоспорту

27 марта казахстанцы Евгений Федоров и Рината Султанова надели золотые медали азиатского первенства по велоспорту на шоссе в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Рината Султанова проехала 24-километровую дистанцию за 33 минуты и 24.632 секунды, став лучшей в категории женщины-элита. Она стала первой казахстанской гонщицей, завоевавшей титул чемпионки Азии по велоспорту на шоссе. За ней расположились индонезийка Делии Приатна и Солонго Церенлхам из Монголии.

Еще одну золотую медаль в копилку сборной Казахстана на Чемпионате Азии положил Евгений Федоров. Он показал лучший результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди мужчин в элите. Новоиспеченный чемпион Азии проехал 24 км за 28 минут и 45.197 секунды. Второе место у японца Нариюки Масуда, а на третьей строчке — узбекский спортсмен Мураджан Халмуратов.

Другая казахстанка Боты Батырбековой заняла второе место в индивидуальной гонке преследования среди женщин-андеров. Она преодолела 24-километровую дистанцию за 36 минут и 40.339 секунды.

Источник: zakon.kz