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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Эверест снова открывается для туристов
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Сегодня в 10:17

Эверест снова открывается для туристов

Власти Непала снова открыли прием заявок на восхождение на Эверест. Туристов в стране готовы принимать с середины августа, походы и скалолазание разрешат запустить с сентября.

Источник: 34travel.me

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#путешествия #эверест #непал
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