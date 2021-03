Американская группа Evanescence объявила, что новый альбом The Bitter Truth выйдет 26 марта, и представила с него песню Better Without You. Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Better Without You будет пятым альбомом в дискографии коллектива. Предыдущую пластинку артисты выпустили в 2017 году.

Источник: daily.afisha.ru