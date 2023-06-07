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Еще одна страна станет доступна казахстанцам без визы
526
Главный

04.06.2023

Еще одна страна станет доступна казахстанцам без визы

Между правительствами Казахстана и Ливана достигнуто соглашение об освобождении от визовых требований.

Владельцы действительных дипломатических, служебных и специальных паспортов вправе многократно въезжать и выезжать, следовать транзитом и пребывать без визы на территории государства другой стороны сроком до 30 календарных дней в течение каждого периода 180 календарных дней с даты первого въезда.

В проекте соглашения уточняется, что каждая из сторон сохраняет за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на территории своего государства граждан государства другой стороны, чье присутствие считается нежелательным.

Источник: tengritravel.kz

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