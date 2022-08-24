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Еще один дубайский бассейн вошел в Книгу рекордов Гиннесса
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Сегодня в 10:10

Еще один дубайский бассейн вошел в Книгу рекордов Гиннесса

В Дубае появился новый аттракцион — Deep Dive Dubai. Это самый глубокий бассейн в мире. Он расположен в районе Над-Аль-Шеба и вмещает 14 миллионов литров воды, что эквивалентно шести олимпийским бассейнам. Глубина бассейна составляет 60 метров, что на 15 метров больше предыдущего рекордсмена Книги рекордов Гиннесса.

Deep Dive Dubai напоминает огромный затонувший город и оснащен 56 камерами для обеспечения безопасности посетителей, а также современными системами освещения и звука.

дубай бассейн

Источник фотографии: upjobsnews.com

Здесь можно проводить тренировки по подводному плаванию, на дне бассейна можно играть в шахматы и настольный футбол. А кроме того, здесь есть подводная киностудия с комнатой для редактирования мультимедиа.

Крытый бассейн построен внутри конструкции в форме устрицы площадью 1500 квадратных метров.

Источник: tengritravel.kz

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#оаэ #бассейн #дубай #рекорд #развлечения
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