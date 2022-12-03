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Еще два элемента казахской культуры включили в список ЮНЕСКО
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Сегодня в 09:33

Еще два элемента казахской культуры включили в список ЮНЕСКО

В Рабате, Марокко, прошла 17-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

В ходе него в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включили два новых элемента казахского культурного наследия — традиционное исполнительское искусство: танец, куклу, музыку «Ортеке» и устную традицию анекдотов о Кожанасыре.

Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества направлен на повышение осведомленности международной общественности о культурных традициях и знаниях без признания стандартов превосходства или исключительности.

Источник: tengrinews.kz

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