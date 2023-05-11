ESG. Как экологическая и социальная ответственность и корпоративное управление меняют парадигму ведения бизнеса

В настоящее время мировое сообщество сталкивается с рядом глобальных вызовов: загрязнение окружающей среды, изменение климата, ограниченность ресурсов, социальное неравенство и растущая безработица. Инвесторы и регулирующие органы сегодня все чаще отдают предпочтение компаниям, которые формируют устойчивый бизнес не только с точки зрения материальных выгод, но и с точки зрения подверженности ESG рискам. Современные тренды требуют изменения первоочередности материальной выгоды бизнеса в сторону должного внимания вопросам охраны окружающей среды, этичного ведения бизнеса, разумного распределения природного и социального капиталов с четко выстроенной и слаженной системой управления. Мы решили обсудить эту тему с директором ESG департамента Freedom Global Мусиной Баглан Батырбековной.

Баглан Мусина, директор ESG департамента Freedom Global





О ESG в Казахстане

Казахстан поддерживает устойчивое развитие не только на международном, но и на национальном уровне, всячески продвигает данную повестку. Государство ведет работу по внедрению ряда нормативно-правовых документов, нацеленных на выстраивание отдельной регуляторной среды для ESG и стимулирование устойчивого развития.

В 2016 году было утверждено Парижское соглашение по климату, которое продемонстрировало приверженность Казахстана проблеме изменения климата.

В 2021 году был обновлен Экологический Кодекс, в рамках которого введена таксономия «зеленых» проектов, направленных на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к изменениям климата. Курс по переходу к «зеленой экономике», а также принятие стратегии по переходу к углеродной нейтральности Казахстана — важная веха в формировании устойчивого Казахстана.

В 2022 году была принята Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан. Целью Концепции определено формирование к 2030 году инновационного и устойчивого рынка в Казахстане, который обеспечит весомый вклад в стабильный и инклюзивный экономический рост страны. Разработка первых регуляторных требований по направлению ESG в финансовом секторе говорит о том, что государство переходит к фазе конкретных действий по вовлечению бизнеса в устойчивое развитие.





О роли Freedom Broker

Freedom Broker я могу с уверенностью назвать трендсеттером принципов ESG в Казахстане. Компания вносит значительный вклад в реализацию целей устойчивого развития ООН, неразрывно связанными с концепцией ESG и послуживших основой для ее формирования через инвестирование и социальную поддержку местных сообществ. Freedom Broker активно содействует в реализации значимых экологических и социальных проектов. Среди проектов компании: строительство ботанического сада и спортивного комплекса для лиц с инвалидностью в Уральске, социальный проект Vision Zero, цель которого — свести к нулю смертность на автодорогах, обеспечение доступа к водным ресурсам в Актау, восстановление экосистем Аральского моря, строительство нового кампуса в школе IQanat и многое другое.

Особая роль отводится развитию шахматного спорта: в январе этого года главный исполнительный директор Freedom Holding Corp, Тимур Турлов, был назначен главой Казахстанской федерации шахмат. Он обозначил планы на последующие годы: предстоит реализовать задачу по увеличению шахматных секций, продолжить работу по популяризации шахмат, тем самым внося вклад в формирование интеллектуальной нации, что тесно связано с задачами четвертой Цели Устойчивого Развития ООН — «Качественное образование».





Роль развития цифровой экосистемы в ESG

Один из мировых глобальных трендов, который обеспечивает поддержку преобразований, необходимых для достижения Целей ООН — цифровизация, что связано с усилением роли цифровых технологий как в индустрии финансовых услуг, так и в жизни человека, государства и корпоративного сектора.

Холдинг, являясь крупным игроком на финансовом рынке, делает ставку на цифровую трансформацию, формируя единую экосистему из брокерских, страховых, банковских и не только услуг. Компания активно занимается оцифровкой таких тяжелых банковских продуктов как ипотека и автокредитование. Внедрение цифровизации позволяет способствовать повышению уровня жизни и достижению социальной стабильности, при этом не увеличивая нагрузку на окружающую среду.

В рамках нашей цифровой экосистемы идет развитие продуктов и сервисов, которые уже вносят вклад в Цели устойчивого развития. Мы продвигаем проекты и сервисы, которые нацелены на снижение смертности в результате ДТП, инициируют сбор и вторичную переработку пластика и алюминия в Алматы и Астане, уменьшают бумажный оборот и переходят на электронный документооборот.

Мы также продвигаем большое количество ESG проектов и сервисов, например, такие как Cerebra и MED365 в рамках Цели «Хорошее здоровье и благополучие». Cerebra — уникальный проект, который позволит осуществлять раннюю диагностику инсульта, а проект Med365 позволит уменьшить человеческий фактор в работе медицинских работников.

О планах Freedom Broker

Freedom Broker не останавливается на достигнутом и планирует продолжать активное развитие ESG-повестки внутри компании. В ходе внутренней ESG диагностики были выявлены различные аспекты деятельности, над которыми предстоит работать в предстоящие годы. Будет разработана новая политика, касающаяся экологических, социальных сфер, а также в области корпоративного управления.

В этом году компания планирует опубликовать свой первый Отчет об устойчивом развитии, что станет знаковым событием и определит новый этап развития компании. Будучи участником Национального ESG клуба, Freedom Broker принимает активное участие в его заседаниях, обсуждая перспективные направления деятельности и актуальные вопросы внедрения практик устойчивого развития в компаниях финансового сектора. Мы также стали участником Глобального Договора ООН, взяв на себя обязательства по достижению ЦУР у нас в стране. Каждый день к нам поступают интересные предложения, от стартап идеи до сложных проектов, реализация которых могут помочь в достижении Целей УР, или как минимум, обратить внимание общества к той или иной проблеме в сфере экологии, обучения и развития инфраструктуры.





Резюме

ESG — это не просто тренд или модное слово, ESG факторы учитываются при принятии инвестиционных решений и формировании корпоративных стратегий, обеспечивая долгосрочную ценность и устойчивую прибыль компаний. Растущее значение ESG — отражение меняющихся ценностей и ожиданий потребителей, новых поколений, инвесторов и общества в целом.

Ценности устойчивого развития и ESG выходят за рамки финансовых показателей и сосредоточены на оценке нефинансовых показателей в том числе на окружающую среду, общество и корпоративное управление. Интегрируя факторы ESG в свой процесс принятия решений, компании могут снизить свои риски, улучшить репутацию и внести вклад в устойчивое будущее.

Компании, уделяющие внимание экологической устойчивости, могут уменьшить свой углеродный след, сохранить ресурсы и внедрить новые продукты и услуги, направленные на решение проблемы изменения климата и снижения нагрузки на окружающую среду.

Социально ответственные компании могут способствовать разнообразию и инклюзивности, защищать права человека и воспитывать культуру справедливости и уважения. Прогрессивные методы управления могут обеспечить прозрачность, подотчетность и этичное поведение, что ведет к повышению доверия и уверенности заинтересованных сторон.

В современном мире нельзя игнорировать растущую важность ESG. Повестка может оказать положительное влияние на сообщества, в которых работают компании, способствуя большему социальному равенству и экологической устойчивости.

Поскольку мы сталкиваемся с глобальными проблемами, для стран и компаний как никогда важно уделять приоритетное внимание вопросам ESG. Я искренне верю, что, работая вместе над построением более устойчивого и справедливого мира, мы можем создать лучшее будущее для нас и наших детей.