Ernst & Young, inDrive, PepsiCo: 15 открытых вакансий в международных компаниях в Центральной Азии

Собрали подборку возможностей для работы в крупных зарубежных компаниях для продукт-менеджеров, маркетологов, IT-специалистов и не только.
Казахстан
Product manager в inDrive
Обязанности:
— отвечать за основные стримы в продукте, генерировать гипотезы и стратегии развития
— создать продукт, который будет ядром локализованных групповых покупок в различных странах
— координировать работу проектов и их исполнителей
— погружаться с командой в технические решения и определять необходимый оптимум для долгосрочного и масштабируемого роста.
Требования:
— опыт работы менеджером продукта больше двух лет
— владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше
— иметь опыт создания продукта с нуля или ответственности за большую часть готового продукта с подтвержденным опытом его трансформации
— умение объединить разрозненные составляющие в единый продукт.
Middle QA Engineer в Playrix
Обязанности:
— тестировать Match-3 проект на мобильных и десктопных платформах с применением различных методов
— анализировать, создавать и обновлять тестовую документацию
— своевременно заводить найденные баги и работать с командой над их устранением
— участвовать в работе по улучшению тестирования.
Требования:
— от двух лет опыта тестирования мобильных приложений или в GameDev
— знание особенностей ручного тестирования мобильных игр, платформ IOS и Android
— понимание основ клиент-серверного взаимодействия
— игровой опыт в жанрах match 3, city builder, hidden objects, интерес к игровой индустрии.
Junior IT Compliance Specialist в DataArt
Обязанности:
— управление документацией
— внутренние аудиты
— обеспечение соблюдения соответствующих стандартов и правил
— помощь проектным командам в решении вопросов.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы с системами менеджмента: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 и так далее
— опыт внутреннего аудита
— хороший английский.
Консультант в группу по международному перемещению сотрудников в Ernst & Young
Обязанности:
— поддерживают устную и письменную коммуникацию с казахстанскими и международными клиентами
— изучение и постоянное углубление знаний в области налогообложения физических лиц и миграционного законодательства
— проведение исследований по практическому применению казахстанского и международного законодательств.
Требования:
— опыт работы в роли консультанта по вопросам международного перемещения сотрудников
— владение английским языком на уровне Upper-Intermediate
— уверенное использование программ Excel, PowerPoint, Word.
Менеджер по персоналу в FixPrice
Обязанности:
— активный поиск кандидатов с использованием различных каналов привлечения
— проведение индивидуальных собеседований, отбор и оценка кандидатов
— оформление трудовых договоров, дополнительных соглашений
— ведение личных дел работников.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы не менее пяти лет
— уверенное знание и пользование 1С
— опыт работы в программе SAP приветствуется.
Кыргызстан
Старший системный администратор в Beeline
Обязанности:
— администрирование, обслуживание и анализ бизнес приложений
— решение инцидентов и проблем, возникающих в процессе работы информационных систем
— анализ и настройка производительности.
Требования:
— опыт работы с СУБД: ORACLE, MSSQL Server
— знание аппаратной части серверного оборудования, сетевых протоколов, операционных систем Unix и Windows
— опыт в работе с MS SQL, MSOffice.
Маркетолог в «2ГИС-Бишкек»
Обязанности:
— медиапланирование, реализация маркетинговой стратегии компании
— продвижение через офлайн-каналы: наружная реклама, радио, телевидение и другие
— разработка и реализация партнерства с организаторами мероприятий, другими компаниями.
Требования:
— мониторинг аудиторных показателей проекта
— разработка раздаточных материалов для продаж
— проведение мероприятий для клиентов и сотрудников.
Ассистент Департамента Генерального Менеджера в «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»
Обязанности:
— подготовка расписания встреч для генерального менеджера
— ведение делопроизводства: регистрация входящей и исходящей корреспонденции
— бронирование билетов и гостиниц.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы на аналогичной позиции не менее года
— свободное владение английским языком.
Business Development Representative в Pushwoosh
Обязанности:
— выполнение плана и соответствующих KPI
— создавание и развивайте отношений с клиентами
— идентифицируйте потенциальных клиентов.
Требования:
— отличный письменный и разговорный английский
— опыт активных продаж
— опыт работы с IT-продуктами.
Специалист по маркетингу и рекламе в «Спортмастер Кыргызстан»
Обязанности:
— продвижение бренда на рынке страны
— адаптация и перевод на кыргызский язык рекламных и информационных материалов
— взаимодействие с партнерами по вопросам размещения рекламных кампаний и маркетингового сотрудничества
— развитие программы лояльности.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы в маркетинге или рекламе
— опыт размещения рекламы в медиа;
— высокая самоорганизация и желание работать на результат.
Узбекистан
Специалист службы техподдержки в Delоitte&Touche
Обязанности:
— предоставление первичной техподдержки внутренним клиентам по телефону, письменному запросу или при личном взаимодействии
— установка и настройка компьютеров и другого оборудования
— участие в разработке инструкций, написание статей для базы знаний
— помощь другим членам команды, обмен знаниями.
Требования:
— высшее техническое образование
— хорошее знание компьютерных комплектующих и программного обеспечения, опыт работы с Windows 10
— знание программ пакета MS Office, в частности Excel
— практический опыт подготовки и ремонта ноутбуков, а также опыт диагностики оборудования.
Digital CFO Manager в KPMG
Обязанности:
— участие в консультационных проектах
— определение рыночных возможностей для запуска новых услуг
— инициировать мероприятия по развитию бизнеса: конференции, круглые столы
— управление консалтинговыми проектами.
Требования:
— высшее экономическое, финансовое, техническое образование
— минимум шесть лет опыта работы в крупной консалтинговой компании
— опыт реализации консалтинговых проектов в области финансового менеджмента.
Юрист в PepsiCo
Обязанности:
— обеспечение высокого уровня сервиса по правовому сопровождению
— полноценное и своевременное согласование проектов документов
— разработка и утверждение правовой документации по запросам компании
— внедрение и отслеживание правовых процессов.
Требования:
— высшее юридическое образование
— опыт работы в аналогичной сфере от трех лет
— знание нормативных и законодательных актов Узбекистана
— свободное владение русским языком, английский язык не ниже Upper Intermediate.
Менеджер интернет-магазина в Softline International
Обязанности:
— запуск и поддержка интернет-магазина
— взаимодействие с разработчиками, постановка задач и контроль их выполнения
— обработка заказов и консультирование клиентов интернет-магазина
— выставление счетов и контроль оплаты.
Требования:
— опыт работы оператором или менеджером по продажам в интернет-магазине, маркетплейсе или магазине
— базовые знания электронной коммерции
— навыки работы с прайс-листами и поставщиками
Аналитик по продажам в «Нестле Фуд»
Обязанности:
— анализ данных аудита розничной торговли и данных внутренних продаж
— выявление фактов, влияющих на продажи и показатели компании
— использование различных исследовательских методик и специализированных инструментов.
Требования:
— высшее образование в области статистики, социологии, экономики, маркетинга
— опыт работы не менее одного года в отделах аналитики продаж или отделах исследования рынка
— знание программы Microsoft Office: Pivot Tables, PBI, Power Point.