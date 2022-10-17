Ernst & Young, inDrive, PepsiCo: 15 открытых вакансий в международных компаниях в Центральной Азии

Собрали подборку возможностей для работы в крупных зарубежных компаниях для продукт-менеджеров, маркетологов, IT-специалистов и не только.







Казахстан











Обязанности:



— отвечать за основные стримы в продукте, генерировать гипотезы и стратегии развития

— создать продукт, который будет ядром локализованных групповых покупок в различных странах

— координировать работу проектов и их исполнителей

— погружаться с командой в технические решения и определять необходимый оптимум для долгосрочного и масштабируемого роста.

Требования:



— опыт работы менеджером продукта больше двух лет

— владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше

— иметь опыт создания продукта с нуля или ответственности за большую часть готового продукта с подтвержденным опытом его трансформации

— умение объединить разрозненные составляющие в единый продукт.







Обязанности:



— тестировать Match-3 проект на мобильных и десктопных платформах с применением различных методов

— анализировать, создавать и обновлять тестовую документацию

— своевременно заводить найденные баги и работать с командой над их устранением

— участвовать в работе по улучшению тестирования.

Требования:



— от двух лет опыта тестирования мобильных приложений или в GameDev

— знание особенностей ручного тестирования мобильных игр, платформ IOS и Android

— понимание основ клиент-серверного взаимодействия

— игровой опыт в жанрах match 3, city builder, hidden objects, интерес к игровой индустрии.







Обязанности:



— управление документацией

— внутренние аудиты

— обеспечение соблюдения соответствующих стандартов и правил

— помощь проектным командам в решении вопросов.

Требования:



— высшее образование

— опыт работы с системами менеджмента: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 и так далее

— опыт внутреннего аудита

— хороший английский.





Консультант в группу по международному перемещению сотрудников в Ernst & Young





Обязанности:



— поддерживают устную и письменную коммуникацию с казахстанскими и международными клиентами

— изучение и постоянное углубление знаний в области налогообложения физических лиц и миграционного законодательства

— проведение исследований по практическому применению казахстанского и международного законодательств.

Требования:



— опыт работы в роли консультанта по вопросам международного перемещения сотрудников

— владение английским языком на уровне Upper-Intermediate

— уверенное использование программ Excel, PowerPoint, Word.





Менеджер по персоналу в FixPrice

Обязанности:



— активный поиск кандидатов с использованием различных каналов привлечения

— проведение индивидуальных собеседований, отбор и оценка кандидатов

— оформление трудовых договоров, дополнительных соглашений

— ведение личных дел работников.

Требования:



— высшее образование

— опыт работы не менее пяти лет

— уверенное знание и пользование 1С

— опыт работы в программе SAP приветствуется.

Кыргызстан

Старший системный администратор в Beeline







Обязанности:



— администрирование, обслуживание и анализ бизнес приложений

— решение инцидентов и проблем, возникающих в процессе работы информационных систем

— анализ и настройка производительности.

Требования:



— опыт работы с СУБД: ORACLE, MSSQL Server

— знание аппаратной части серверного оборудования, сетевых протоколов, операционных систем Unix и Windows

— опыт в работе с MS SQL, MSOffice.







Обязанности:



— медиапланирование, реализация маркетинговой стратегии компании

— продвижение через офлайн-каналы: наружная реклама, радио, телевидение и другие

— разработка и реализация партнерства с организаторами мероприятий, другими компаниями.

Требования:



— мониторинг аудиторных показателей проекта

— разработка раздаточных материалов для продаж

— проведение мероприятий для клиентов и сотрудников.





Ассистент Департамента Генерального Менеджера в «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»

Обязанности:



— подготовка расписания встреч для генерального менеджера

— ведение делопроизводства: регистрация входящей и исходящей корреспонденции

— бронирование билетов и гостиниц.

Требования:



— высшее образование

— опыт работы на аналогичной позиции не менее года

— свободное владение английским языком.





Business Development Representative в Pushwoosh





Обязанности:

— выполнение плана и соответствующих KPI

— создавание и развивайте отношений с клиентами

— идентифицируйте потенциальных клиентов.

Требования:



— отличный письменный и разговорный английский

— опыт активных продаж

— опыт работы с IT-продуктами.





Специалист по маркетингу и рекламе в «Спортмастер Кыргызстан»

Обязанности:



— продвижение бренда на рынке страны

— адаптация и перевод на кыргызский язык рекламных и информационных материалов

— взаимодействие с партнерами по вопросам размещения рекламных кампаний и маркетингового сотрудничества

— развитие программы лояльности.

Требования:



— высшее образование

— опыт работы в маркетинге или рекламе

— опыт размещения рекламы в медиа;

— высокая самоорганизация и желание работать на результат.

Узбекистан

Специалист службы техподдержки в Delоitte&Touche







Обязанности:



— предоставление первичной техподдержки внутренним клиентам по телефону, письменному запросу или при личном взаимодействии

— установка и настройка компьютеров и другого оборудования

— участие в разработке инструкций, написание статей для базы знаний

— помощь другим членам команды, обмен знаниями.

Требования:



— высшее техническое образование

— хорошее знание компьютерных комплектующих и программного обеспечения, опыт работы с Windows 10

— знание программ пакета MS Office, в частности Excel

— практический опыт подготовки и ремонта ноутбуков, а также опыт диагностики оборудования.





Digital CFO Manager в KPMG

Обязанности:



— участие в консультационных проектах

— определение рыночных возможностей для запуска новых услуг

— инициировать мероприятия по развитию бизнеса: конференции, круглые столы

— управление консалтинговыми проектами.

Требования:



— высшее экономическое, финансовое, техническое образование

— минимум шесть лет опыта работы в крупной консалтинговой компании

— опыт реализации консалтинговых проектов в области финансового менеджмента.





Юрист в PepsiCo



Обязанности:



— обеспечение высокого уровня сервиса по правовому сопровождению

— полноценное и своевременное согласование проектов документов

— разработка и утверждение правовой документации по запросам компании

— внедрение и отслеживание правовых процессов.

Требования:



— высшее юридическое образование

— опыт работы в аналогичной сфере от трех лет

— знание нормативных и законодательных актов Узбекистана

— свободное владение русским языком, английский язык не ниже Upper Intermediate.











Обязанности:



— запуск и поддержка интернет-магазина

— взаимодействие с разработчиками, постановка задач и контроль их выполнения

— обработка заказов и консультирование клиентов интернет-магазина

— выставление счетов и контроль оплаты.

Требования:



— опыт работы оператором или менеджером по продажам в интернет-магазине, маркетплейсе или магазине

— базовые знания электронной коммерции

— навыки работы с прайс-листами и поставщиками





Аналитик по продажам в «Нестле Фуд»

Обязанности:



​​​​​​— анализ данных аудита розничной торговли и данных внутренних продаж

— выявление фактов, влияющих на продажи и показатели компании

— использование различных исследовательских методик и специализированных инструментов.

Требования:



— высшее образование в области статистики, социологии, экономики, маркетинга

— опыт работы не менее одного года в отделах аналитики продаж или отделах исследования рынка

— знание программы Microsoft Office: Pivot Tables, PBI, Power Point.