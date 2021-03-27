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Эрмитаж откроет выставку виртуального искусства
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Сегодня в 10:42

Эрмитаж откроет выставку виртуального искусства

В Государственном Эрмитаже пройдет первая выставка NFT-Art. На ней будут представлены произведения искусства в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Организаторами выставки стали работники отдела современного искусства музея. Они решили взять за основу актуальную повестку этого направления — исследование NFT в области искусства и их использование в художественной сфере.

Выставка пройдет в рамках проекта «Эрмитаж 20/21» и станет продолжением работы музея над новыми формами искусства.

Источник: daily.afisha.ru

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#искусство #эрмитаж #выставка #nft
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