Эрмитаж откроет выставку виртуального искусства

В Государственном Эрмитаже пройдет первая выставка NFT-Art. На ней будут представлены произведения искусства в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Организаторами выставки стали работники отдела современного искусства музея. Они решили взять за основу актуальную повестку этого направления — исследование NFT в области искусства и их использование в художественной сфере.

Выставка пройдет в рамках проекта «Эрмитаж 20/21» и станет продолжением работы музея над новыми формами искусства.

Источник: daily.afisha.ru