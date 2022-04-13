Epic Games привлекла $2 миллиарда инвестиций на создание собственной метавселенной

Компания Epic Games привлекла $2 миллиарда на создание собственной метавселенной в рамках последнего раунда финансирования.
Разработчик Fortnite намерен использовать привлеченные деньги «для продвижения видения компании по созданию метавселенной и поддержки ее дальнейшего роста».
Средства поступили от Sony, которая ранее уже инвестировала в Epic, и инвестиционной группы KIRKBI. Последняя управляется семьей легендарного датского предпринимателя Кирка Кристиансена — основателя компании LEGO.
Источник: 3dnews.ru