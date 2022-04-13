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Epic Games привлекла $2 миллиарда инвестиций на создание собственной метавселенной
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Сегодня в 10:59

Epic Games привлекла $2 миллиарда инвестиций на создание собственной метавселенной

Компания Epic Games привлекла $2 миллиарда на создание собственной метавселенной в рамках последнего раунда финансирования.

Разработчик Fortnite намерен использовать привлеченные деньги «для продвижения видения компании по созданию метавселенной и поддержки ее дальнейшего роста».

Средства поступили от Sony, которая ранее уже инвестировала в Epic, и инвестиционной группы KIRKBI. Последняя управляется семьей легендарного датского предпринимателя Кирка Кристиансена — основателя компании LEGO.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #lego #sony #метавселенная #epicgames
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