EPAM, PepsiCo, «2ГИС»: 10 открытых вакансий в международных компаниях в Центральной Азии

Собрали 10 актуальных вакансий для тех, кто хочет работать в международных компаниях.







Казахстан











.NET Developer в EPAM Kazakhstan



Город: Алматы

Обязанности:



— внедрение и тестирование необходимых модулей на C#

— способствовать техническому совершенствованию процесса

— наставничество младших коллег и поддержка других членов команды

Требования:



— знание основ информатики в алгоритмах

— степень бакалавра в области компьютерных наук или смежной технической дисциплины

— опыт разработки программного обеспечения в .NET.





Региональный представитель / Директор филиала в Leads



Город: Астана

Обязанности:



— проводите анализ рынка и формируете пул гипотез на основе цифр

— самостоятельно привлекаете ключевых рекламодателей в нужных вертикалях & гео

— обеспечиваете по их договорам необходимое количества/качества трафика в сотрудничестве с affiliate-командой.

Требования:



— опыт работы в affiliate/CPA/digital-маркетинге РОПом / Head of sales и понимание принцип работы CPA-сетей

— живете в Астане и имеете большой круг региональных знакомств в нише digital-маркетинга/CPA

— владеете казахским, русским и английским языками на разговорном уровне.







Город: Алматы

Обязанности:



— оплачиваемая стажировка в отделе управления доходами

— поддержка процесса ценообразования компании на рынках Центральной Азии

— вовлечение в процесс анализа промо в части обработки входящих данных

— подготовка регулярных отчетов по продажам и выручке

— работа с финансовой отчетностью.

Требования:



— высшее образование

— опыт работы от года

— рофессиональное владение MS Excel и умение работать с большим объемом данных

— английский язык не ниже upper intermediate.





Главный юрист в международную платежную организацию TWELVE



Город: Алматы

Обязанности:



— обеспечение эффективного правового сопровождения деятельности компании, анализ правовых рисков

— экспертиза правовой документации, юридическое сопровождение сделок, подготовка юридических заключений

— представление и защита интересов компании в государственных органах, во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами в пределах своей компетенции

— разработка корпоративной документации.

Требования:



— обязателен опыт работы опыт от года в Банках, Платежных организациях E-commerce, ИТ смежных проектах

— стремление к профессиональному развитию на Локальном и Международных рынках, главное это желание к обучению на рынке E-commerce

— будет преимуществом знание английского языка от Intermediate.

Кыргызстан











Город: Бишкек

Обязанности:



— поиск новых и ведение текущих клиентов

— проведение переговоров, ежедневные встречи с руководителями компаний

— выезд на встречи с клиентами

— аналитика статистических показателей

— работа в CRM-системе.

Требования:



— быстро обучаемы

— горишь желанием стать лучшим в сфере продаж

— высокая стрессоустойчивость, готовность к многозадачности, умение работать на результат.







Город: Бишкек

Обязанности:



— обеспечивать процесс приемки и обработки заказов на отгрузку от клиентов, торговых агентов

контролировать выполнение критериев по минимальным нормам заказов

— осуществлять внеплановые звонки клиентам и сотрудникам отдела Продаж, требующих решения срочных вопросов

— взаимодействовать со Складской службой

— формировать данные по заказанным и отгруженным позициям и вносить их в отчет.

Требования:



— образование: оконченное высшее

— знание ПК, умение работы в Excel

— владение английским языком.







Город: Бишкек

Обязанности:



— предлагать клиентам продукты и услуги Компании

— отвечать на их вопросы по подключенным услугам

— обрабатывать запросы клиентов Компании по тарифам и услугам

— предоставлять абонентам всю необходимую информацию.

Требования:



— умение работы со стандартным пакетом MS Office

— навыки общения с разными людьми и четкое формулирование своей позиции

— владение кыргызским, русским языками.

Узбекистан









Город:



Обязанности:

Ташкент



— разрабатывать критически важные для бизнеса продукты и услуги в среде

— комплексное предоставление решений и усовершенствований SharePoint

— сотрудничать с менеджерами проектов, бизнес-аналитиками, архитекторами и специалистами по обеспечению качества

Требования:



— предыдущий опыт работы в качестве разработчика SharePoint

— обширные знания C#, .NET Framework, .Net Core, ASP.Net

— знание JavaScript, HTML5, CSS, SQL/NoSQL

— разговорный и письменный английский.







Город: Ташкент

Обязанности:



— ручное тестирование игр на ПК и мобильных устройствах

— выявление, оформление и верификация дефектов.

Требования:



— русский язык на высоком уровне, английский на начальном

— пройденные курсы по тестированию

— опыт работы с Bug tracking system и Test case management.







Город: Ташкент

Обязанности:



— участие в проектах в соответствии с существующим набором направлений деятельности отдела в Казахстане и других странах СНГ

— выступать функциональным экспертом в области изменения климата в командах EY

— поиск и анализ данных в публично доступных источниках по направлениям проектов, выполняемых для компаний-клиентов

— мониторинг мероприятий, изменений, реформ и новостей, происходящих в стране в таких сферах, как переход к «зеленой экономике», декарбонизация, энергоэффективность, выход предприятий и компаний на международные рынки капитала; а также появление новых проектов международных финансовых структур в этих сферах.

Требования:



— высшее образование в сфере energy policy/climate policy или международных отношений

— опыт работы от года в проектах международных финансовых структур

— знакомство международным климатическим регулированием

— приветствуется опыт работы в компаниях энергетической, горнодобывающей или нефтегазовой отраслей

— средний уровень владения английским языком.