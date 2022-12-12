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EPAM, PepsiCo, «2ГИС»: 10 открытых вакансий в международных компаниях в Центральной Азии
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Сегодня в 11:45

EPAM, PepsiCo, «2ГИС»: 10 открытых вакансий в международных компаниях в Центральной Азии

Собрали 10 актуальных вакансий для тех, кто хочет работать в международных компаниях.

Казахстан

работа


.NET Developer в EPAM Kazakhstan


Город: Алматы

Обязанности:


— внедрение и тестирование необходимых модулей на C#

— способствовать техническому совершенствованию процесса

— наставничество младших коллег и поддержка других членов команды

Требования:


— знание основ информатики в алгоритмах

— степень бакалавра в области компьютерных наук или смежной технической дисциплины

— опыт разработки программного обеспечения в .NET.


Региональный представитель / Директор филиала в Leads


Город: Астана

Обязанности:


— проводите анализ рынка и формируете пул гипотез на основе цифр

— самостоятельно привлекаете ключевых рекламодателей в нужных вертикалях & гео

— обеспечиваете по их договорам необходимое количества/качества трафика в сотрудничестве с affiliate-командой.

Требования:


— опыт работы в affiliate/CPA/digital-маркетинге РОПом / Head of sales и понимание принцип работы CPA-сетей

— живете в Астане и имеете большой круг региональных знакомств в нише digital-маркетинга/CPA

— владеете казахским, русским и английским языками на разговорном уровне.


Стажер в отдел управления доходами в PepsiCo Kazakhstan


Город: Алматы

Обязанности:


— оплачиваемая стажировка в отделе управления доходами

— поддержка процесса ценообразования компании на рынках Центральной Азии

— вовлечение в процесс анализа промо в части обработки входящих данных

— подготовка регулярных отчетов по продажам и выручке

— работа с финансовой отчетностью.

Требования:


— высшее образование

— опыт работы от года

— рофессиональное владение MS Excel и умение работать с большим объемом данных

— английский язык не ниже upper intermediate.


Главный юрист в международную платежную организацию TWELVE


Город: Алматы

Обязанности:


— обеспечение эффективного правового сопровождения деятельности компании, анализ правовых рисков

— экспертиза правовой документации, юридическое сопровождение сделок, подготовка юридических заключений

— представление и защита интересов компании в государственных органах, во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами в пределах своей компетенции

— разработка корпоративной документации.

Требования:


— обязателен опыт работы опыт от года в Банках, Платежных организациях E-commerce, ИТ смежных проектах

— стремление к профессиональному развитию на Локальном и Международных рынках, главное это желание к обучению на рынке E-commerce

— будет преимуществом знание английского языка от Intermediate.

Кыргызстан

работа


Бизнес консультант в «2ГИС-Бишкек»


Город: Бишкек

Обязанности:


— поиск новых и ведение текущих клиентов

— проведение переговоров, ежедневные встречи с руководителями компаний

— выезд на встречи с клиентами

— аналитика статистических показателей

— работа в CRM-системе.

Требования:


— быстро обучаемы

— горишь желанием стать лучшим в сфере продаж

— высокая стрессоустойчивость, готовность к многозадачности, умение работать на результат.


Стажер в Группу по работе с заказами в PepsiCo


Город: Бишкек

Обязанности:


— обеспечивать процесс приемки и обработки заказов на отгрузку от клиентов, торговых агентов

контролировать выполнение критериев по минимальным нормам заказов

— осуществлять внеплановые звонки клиентам и сотрудникам отдела Продаж, требующих решения срочных вопросов

— взаимодействовать со Складской службой

— формировать данные по заказанным и отгруженным позициям и вносить их в отчет.

Требования:


— образование: оконченное высшее

— знание ПК, умение работы в Excel

— владение английским языком.


Специалист контакт-центра в Beeline


Город: Бишкек

Обязанности:


— предлагать клиентам продукты и услуги Компании

— отвечать на их вопросы по подключенным услугам

— обрабатывать запросы клиентов Компании по тарифам и услугам

— предоставлять абонентам всю необходимую информацию.

Требования:


— умение работы со стандартным пакетом MS Office

— навыки общения с разными людьми и четкое формулирование своей позиции

— владение кыргызским, русским языками.

Узбекистан

работа


Senior SharePoint Developer в EPAM Uzbekistan

Город: Ташкент


Обязанности:


— разрабатывать критически важные для бизнеса продукты и услуги в среде

— комплексное предоставление решений и усовершенствований SharePoint

— сотрудничать с менеджерами проектов, бизнес-аналитиками, архитекторами и специалистами по обеспечению качества

Требования:


— предыдущий опыт работы в качестве разработчика SharePoint

— обширные знания C#, .NET Framework, .Net Core, ASP.Net

— знание JavaScript, HTML5, CSS, SQL/NoSQL

— разговорный и письменный английский.


Тестировщик игр / QA Manual Intern / Стажер в Gсore QA


Город: Ташкент

Обязанности:


— ручное тестирование игр на ПК и мобильных устройствах

— выявление, оформление и верификация дефектов.

Требования:


— русский язык на высоком уровне, английский на начальном

— пройденные курсы по тестированию

— опыт работы с Bug tracking system и Test case management.


Консультант в области устойчивого развития в EY Uzbekistan


Город: Ташкент

Обязанности:


— участие в проектах в соответствии с существующим набором направлений деятельности отдела в Казахстане и других странах СНГ

— выступать функциональным экспертом в области изменения климата в командах EY

— поиск и анализ данных в публично доступных источниках по направлениям проектов, выполняемых для компаний-клиентов

— мониторинг мероприятий, изменений, реформ и новостей, происходящих в стране в таких сферах, как переход к «зеленой экономике», декарбонизация, энергоэффективность, выход предприятий и компаний на международные рынки капитала; а также появление новых проектов международных финансовых структур в этих сферах.

Требования:


— высшее образование в сфере energy policy/climate policy или международных отношений

— опыт работы от года в проектах международных финансовых структур

— знакомство международным климатическим регулированием

— приветствуется опыт работы в компаниях энергетической, горнодобывающей или нефтегазовой отраслей

— средний уровень владения английским языком.

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