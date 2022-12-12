EPAM, PepsiCo, «2ГИС»: 10 открытых вакансий в международных компаниях в Центральной Азии

Собрали 10 актуальных вакансий для тех, кто хочет работать в международных компаниях.
Казахстан
.NET Developer в EPAM Kazakhstan
Город: Алматы
Обязанности:
— внедрение и тестирование необходимых модулей на C#
— способствовать техническому совершенствованию процесса
— наставничество младших коллег и поддержка других членов команды
Требования:
— знание основ информатики в алгоритмах
— степень бакалавра в области компьютерных наук или смежной технической дисциплины
— опыт разработки программного обеспечения в .NET.
Региональный представитель / Директор филиала в Leads
Город: Астана
Обязанности:
— проводите анализ рынка и формируете пул гипотез на основе цифр
— самостоятельно привлекаете ключевых рекламодателей в нужных вертикалях & гео
— обеспечиваете по их договорам необходимое количества/качества трафика в сотрудничестве с affiliate-командой.
Требования:
— опыт работы в affiliate/CPA/digital-маркетинге РОПом / Head of sales и понимание принцип работы CPA-сетей
— живете в Астане и имеете большой круг региональных знакомств в нише digital-маркетинга/CPA
— владеете казахским, русским и английским языками на разговорном уровне.
Стажер в отдел управления доходами в PepsiCo Kazakhstan
Город: Алматы
Обязанности:
— оплачиваемая стажировка в отделе управления доходами
— поддержка процесса ценообразования компании на рынках Центральной Азии
— вовлечение в процесс анализа промо в части обработки входящих данных
— подготовка регулярных отчетов по продажам и выручке
— работа с финансовой отчетностью.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы от года
— рофессиональное владение MS Excel и умение работать с большим объемом данных
— английский язык не ниже upper intermediate.
Главный юрист в международную платежную организацию TWELVE
Город: Алматы
Обязанности:
— обеспечение эффективного правового сопровождения деятельности компании, анализ правовых рисков
— экспертиза правовой документации, юридическое сопровождение сделок, подготовка юридических заключений
— представление и защита интересов компании в государственных органах, во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами в пределах своей компетенции
— разработка корпоративной документации.
Требования:
— обязателен опыт работы опыт от года в Банках, Платежных организациях E-commerce, ИТ смежных проектах
— стремление к профессиональному развитию на Локальном и Международных рынках, главное это желание к обучению на рынке E-commerce
— будет преимуществом знание английского языка от Intermediate.
Кыргызстан
Бизнес консультант в «2ГИС-Бишкек»
Город: Бишкек
Обязанности:
— поиск новых и ведение текущих клиентов
— проведение переговоров, ежедневные встречи с руководителями компаний
— выезд на встречи с клиентами
— аналитика статистических показателей
— работа в CRM-системе.
Требования:
— быстро обучаемы
— горишь желанием стать лучшим в сфере продаж
— высокая стрессоустойчивость, готовность к многозадачности, умение работать на результат.
Стажер в Группу по работе с заказами в PepsiCo
Город: Бишкек
Обязанности:
— обеспечивать процесс приемки и обработки заказов на отгрузку от клиентов, торговых агентов
контролировать выполнение критериев по минимальным нормам заказов
— осуществлять внеплановые звонки клиентам и сотрудникам отдела Продаж, требующих решения срочных вопросов
— взаимодействовать со Складской службой
— формировать данные по заказанным и отгруженным позициям и вносить их в отчет.
Требования:
— образование: оконченное высшее
— знание ПК, умение работы в Excel
— владение английским языком.
Специалист контакт-центра в Beeline
Город: Бишкек
Обязанности:
— предлагать клиентам продукты и услуги Компании
— отвечать на их вопросы по подключенным услугам
— обрабатывать запросы клиентов Компании по тарифам и услугам
— предоставлять абонентам всю необходимую информацию.
Требования:
— умение работы со стандартным пакетом MS Office
— навыки общения с разными людьми и четкое формулирование своей позиции
— владение кыргызским, русским языками.
Узбекистан
Senior SharePoint Developer в EPAM Uzbekistan
Город: Ташкент
Обязанности:
— разрабатывать критически важные для бизнеса продукты и услуги в среде
— комплексное предоставление решений и усовершенствований SharePoint
— сотрудничать с менеджерами проектов, бизнес-аналитиками, архитекторами и специалистами по обеспечению качества
Требования:
— предыдущий опыт работы в качестве разработчика SharePoint
— обширные знания C#, .NET Framework, .Net Core, ASP.Net
— знание JavaScript, HTML5, CSS, SQL/NoSQL
— разговорный и письменный английский.
Тестировщик игр / QA Manual Intern / Стажер в Gсore QA
Город: Ташкент
Обязанности:
— ручное тестирование игр на ПК и мобильных устройствах
— выявление, оформление и верификация дефектов.
Требования:
— русский язык на высоком уровне, английский на начальном
— пройденные курсы по тестированию
— опыт работы с Bug tracking system и Test case management.
Консультант в области устойчивого развития в EY Uzbekistan
Город: Ташкент
Обязанности:
— участие в проектах в соответствии с существующим набором направлений деятельности отдела в Казахстане и других странах СНГ
— выступать функциональным экспертом в области изменения климата в командах EY
— поиск и анализ данных в публично доступных источниках по направлениям проектов, выполняемых для компаний-клиентов
— мониторинг мероприятий, изменений, реформ и новостей, происходящих в стране в таких сферах, как переход к «зеленой экономике», декарбонизация, энергоэффективность, выход предприятий и компаний на международные рынки капитала; а также появление новых проектов международных финансовых структур в этих сферах.
Требования:
— высшее образование в сфере energy policy/climate policy или международных отношений
— опыт работы от года в проектах международных финансовых структур
— знакомство международным климатическим регулированием
— приветствуется опыт работы в компаниях энергетической, горнодобывающей или нефтегазовой отраслей
— средний уровень владения английским языком.