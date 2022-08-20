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Энтони Хопкинс выпустил NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и богом Одином
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Сегодня в 09:40

Энтони Хопкинс выпустил NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и богом Одином

84-летний актер Энтони Хопкинс вместе со стартапом Orange Comet выпустил собственную коллекцию NFT. Она получила название «Вечная коллекция».

Хопкинс представил десять архетипов персонажей, которых ему довелось сыграть. В коллекции есть Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят» и бог Один из фильмов «Тор», а также образы, отражающие стиль и творчество актера.

NFT-коллекцию представят в середине сентября. Часть выручки от продаж отправится на благотворительность.



NFT выпустят в три этапа:

Культовая категория: один анимированный NFT из десяти архетипов, который будет продан с аукциона тому, кто предложит самую высокую цену. Победитель торгов также получит репродукции других NFT — произведений искусства в рамке с автографом Хопкинса, ужин с актером и книгу Dreamscapes с автографом, в которой собраны сотни картин и рисунков актера.

Легендарная категория: десять анимированных NFT. Покупатели также смогут лично побеседовать с Хопкинсом в Discord и также получат копии произведений искусства NFT и Dreamscapes с автографами.

Выдающаяся категория: 1000 уникальных изображений десяти архетипов, а также копия одного из NFT с автографом Хопкинса.

Еще 39 случайных покупателей получат Dreamscapes с автографом, а 5 покупателей будут случайным образом выбраны для беседы в Discord.

Источник: daily.afisha.ru

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#искусство #технологии #картины #энтонихопкинс #nft
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.