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Эмма Стоун снимется в новой картине Эдгара Райта — экранизации бестселлера «Цепь»
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Вчера в 10:35

Эмма Стоун снимется в новой картине Эдгара Райта — экранизации бестселлера «Цепь»

Стоун достанется роль женщины по имени Рейчел, у которой похищают двенадцатилетнюю дочь. Чтобы освободить ее, героине придется украсть чужого ребенка и тем самым продолжить цепочку похищений.

Картина Райта — экранизация одноименного бестселлера Эдриана Маккинти. Права на адаптацию книги принадлежат студии Universal.

Сценарий для фильма напишет Джейн Голдман, которая работала над фильмами «Kingsman: Золотое кольцо» и «Люди Икс: Первый класс». Когда выйдет картина, пока не сообщается.

Среди предыдущих работ режиссера Эдгара Райта — «Скотт Пилигрим против всех», «Малыш на драйве» и «Зомби по имени Шон».

Источник: daily.afisha.ru

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