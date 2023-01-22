Эмма Стоун снимется в новой картине Эдгара Райта — экранизации бестселлера «Цепь»

Стоун достанется роль женщины по имени Рейчел, у которой похищают двенадцатилетнюю дочь. Чтобы освободить ее, героине придется украсть чужого ребенка и тем самым продолжить цепочку похищений.

Картина Райта — экранизация одноименного бестселлера Эдриана Маккинти. Права на адаптацию книги принадлежат студии Universal.

Сценарий для фильма напишет Джейн Голдман, которая работала над фильмами «Kingsman: Золотое кольцо» и «Люди Икс: Первый класс». Когда выйдет картина, пока не сообщается.