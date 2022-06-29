Эмма Робертс присоединилась к актерскому составу «Мадам Паутины»

Актриса Эмма Робертс присоединилась ко множеству других актеров и актрис, которые участвуют в съемках фильма «Мадам Паутина».

Кроме Эммы Робертс, в съемочном процессе фильма участвуют Тахар Рахим, Изабела Мерсед, Сидни Суини и Селеста ОʼКоннор. Главную роль исполнит Дакота Джонсон.

Сценаристами фильма выступают Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, написавшие «Морбиуса» с Джаредом Лето. Постановкой фильма займется С. Дж. Кларксон. Дата выхода «Мадам Паутины» назначена на 7 июля 2023 года.