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Эмма Робертс присоединилась к актерскому составу «Мадам Паутины»
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Сегодня в 09:38

Эмма Робертс присоединилась к актерскому составу «Мадам Паутины»

Актриса Эмма Робертс присоединилась ко множеству других актеров и актрис, которые участвуют в съемках фильма «Мадам Паутина».

Кроме Эммы Робертс, в съемочном процессе фильма участвуют Тахар Рахим, Изабела Мерсед, Сидни Суини и Селеста ОʼКоннор. Главную роль исполнит Дакота Джонсон.

Сценаристами фильма выступают Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, написавшие «Морбиуса» с Джаредом Лето. Постановкой фильма займется С. Дж. Кларксон. Дата выхода «Мадам Паутины» назначена на 7 июля 2023 года.

Источник: kanobu.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.